Tiberio Timperi condannato: l’ex diffamata su mancati incontri col figlio

Il racconto del dramma vissuto per vedere il figlio dopo il divorzio dalla moglie è costato a Tiberio Timperi, conduttore di «Unomattina in famiglia», una condanna a millecinquecento euro. Il giudice ha considerato dichiarazioni diffamatorie gli sfoghi del giornalista contro l’ex consorte, ma anche contro un sistema dove «la madre quasi sempre affidataria può ostacolare il rapporto padre-figlio». Timperi scrisse queste parole in una lettera confessione, pubblicata da un periodico nel settembre del 2010, dove spiegava che era giunto il momento di raccontare «un’esperienza comune ad altri padri vittime di soprusi silenziosi».

A spingerlo a rendere pubblica la sua vicenda era stato un episodio avvenuto alla fine dell’estate di sette anni fa. Timperi sostenne che in un’occasione era stato costretto a chiamare i carabinieri per vedere il figlio, accusando l’ex consorte Orsola Gazzaniga di opporgli continui ostacoli. Spiegò le sue difficoltà, puntando il dito pure contro la legge: «Noi padri separati chiediamo giustizia – disse Timperi, assolto per questa considerazione – Sono un bravo papà, mi hanno trattato come fossi un criminale. La mia colpa? Quella di essere un affidatario in seconda, in un paese matriarcale dove la legge continua a essere più uguale per le mamme». Rincarò le accuse alla Gazzaniga in un’intervista, ritenuta diffamatoria, sostenendo che: «Io non posso vedere liberamente mio figlio, nonostante questo sia esplicitamente previsto nel provvedimento del tribunale.(…) Non riesco a parlarci per telefono. La madre non risponde ai carabinieri né ai miei telegrammi: anche il suo avvocato non risponde ai fax del mio. Questo si chiama sottrazione di minore, minore che può essere manipolato da una madre malevola».

Valutata dal giudice diffamatoria pure un’altra stoccata di Timperi – difeso dagli avvocati Caterina Malavenda e Angela De Rosa- contro la Gazzaniga quando sostenne che gli sarebbero «spettati tredici giorni e dieci notti al mese ma in pratica non era così». In quell’occasione se la prese anche con le istituzioni che a suo dire non supporterebbero i papà separati: «Le madri possono facilmente ostacolare il rapporto con il padre. Basta un certificato medico o non rispondere al telefono». Il giudice ha respinto la richiesta del legale dell’ex moglie che chiedeva la condanna di Timperi al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 80mila euro . «È stato assolto per alcuni capi d’imputazione, e questo è un primo passo – dichiara il legale di Timperi, l’avvocato Malavenda- Aspettiamo le motivazioni e poi faremo appello, confidando che in secondo grado otterremo una sentenza assolutoria».

Ti potrebbero interessare anche: