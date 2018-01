Treno deragliato, indagati i vertici delle Ferrovie

La procura di Milano ha iscritto quattro persone nel registro degli indagati nell’inchiesta sull’incidente ferroviario di giovedì scorso nel milanese nel quale hanno perso la vita tre donne e altre 46 persone sono rimaste ferite. Nell’indagine, passata da ignoti a noti, l’ipotesi di reato principale è disastro ferroviario colposo.

Iscritti nel registro degli indagati Maurizio Gentile amministratore delegato Rfi e Cinzia Farisè ad di Trenord per disastro ferroviario e omicidio colposo. Indagati per lo stesso reato anche Umberto Lebruto direttore operavo di Rfi e Alberto Minoia direttore operativo Trenord. L’iscrizione è un atto dovuto per consentire agli indagati di partecipare, tramite loro esperti, alla super consulenza e alle autopsie.

Saranno presto iscritte nel registro degli indagati per la legge sulla responsabilità amministrativa degli enti anche Rete Ferroviaria Italiana e Trenord. Le due società al momento non sono state ancora iscritte per la legge 231 del 2001 che disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dei dipendenti. Da quanto si è saputo, però, la contestazione a carico delle stesse società in questo caso è un passaggio scontato.

Lunedì 29 Gennaio 2018 – Ultimo aggiornamento: 18:59

