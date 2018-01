ELEZIONI: 24 LISTE PRESENTATE NEL COLLEGIO LAZIO CAMERA 1

Sono 24 le liste elettorali ufficialmente presentate per il collegio Lazio Camera 1, che comprende tutta Roma nonché Fiumicino, Pomezia, Guidonia Montecelio, Velletri e Marino. Questo emerge dal lavoro che in Corte d’appello a Roma sta svolgendo la commissione preposta a ricevere e fare la valutazione iniziale delle liste che potranno partecipare alla tornata elettorale di inizio marzo. Si tratta (in ordine di presentazione) di: Casapound Italia, Potere al Popolo, Giustizia Sociale Uils, Il Popolo della Famiglia, Partito Comunista, Liberi e Uguali con Pietro Grasso, Per una Sinistra Rivoluzionaria, Forza Italia, Più Europa con Emma Bonino, Blocco Nazionale per le Libertà, Lega Salvini Presidente, Movimento 5 Stelle, Democrazia Cristiana, Fratelli d’Italia con Giorgia Meloni, Italia Europa Insieme, Partito Democratico, 10 volte meglio, Siamo Salute-Ambiente, Civica Popolare Lorenzin, Lista del Popolo, Noi con l’Italia, Italia agli Italiani, Popolo Partite Iva e Partito Repubblicano-Ala. Secondo quanto si è appreso, continua il lavoro della commissione preposta, che, per come prescrive la legge, domani entro mezzogiorno dovrà comunicare alla Corte di Cassazione l’elenco definitivo di tutti i collegi con le liste ricusate.

