TIM CUP/ È ANCORA MILAN-LAZIO, GATTUSO CERCA IL BIS

Nel Milan che ha cambiato passo con l’arrivo di Rino Gattuso, c’è un giocatore rigenerato più di altri. È Hakan Calhanoglu, vero enigma nella prima parte di stagione, condizionato dai quattro mesi precedenti senza giocare per la squalifica, dalla lingua, oltre che da qualche acciacco fisico, e da un feeling mai decollato con Vincenzo Montella. «Tutti si aspettavano molto da me, ma all’inizio non sono riuscito a esprimermi come volevo, anche per un infortunio. Da quando c’è Gattuso sono più motivato, mi ha spiegato che i miei problemi non erano nei piedi ma nella testa, mi ha detto di rilassarmi e mi ha motivato. Ora riesco a trovare gli spazi giusti e gioco meglio», ha raccontato il turco, protagonista domenica nella vittoria contro la Lazio e con ogni probabilità titolare nel tridente domani nel bis contro i biancocelesti, andata della semifinale di coppa Italia, con André Silva favorito su Cutrone, scagionato dal giudice sportivo perché «non risulta connotato da sicura volontarietà» il gol di braccio. «Rispetto Montella ma nella mia carriera non avevo mai giocato 3-5-2 come con lui: ho avuto difficoltà ad adattarmi. Come mi fa giocare Gattuso mi trovo a mio agio», ha spiegato il numero 10 («il peso di questa maglia si sente») ex Bayer Leverkusen, 24 anni l’8 febbraio, pagato oltre 20 milioni di euro in estate, che in conferenza si fa aiutare da un traduttore e in campo se la cava con il minimo necessario di parole, destra, sinistro, dritto. Ultimamente lungo la fascia sinistra si intende particolarmente bene con Giacomo Bonaventura, con il quale fra l’altro condivide la passione per i virtuosismi («Il movimento a elastico l’ho copiato da lui») nonché la delusione di non poter partecipare al Mondiale questa estate. «Ogni volta che ci penso è una coltellata al cuore, ma questo è il calcio, bisogna andare avanti», spiega amaro Calhanoglu. «È doloroso, ma ora dobbiamo solo pensare a finire al meglio la stagione per andare in vacanza senza rimpianti», concorda Bonaventura, che è cresciuto di condizione con i nuovi metodi di allenamento («Gattuso chiede massima intensità durante la settimana») e ha segnato tutti i suoi 4 gol dopo l’esonero di Montella. «Vincere la coppa Italia sarebbe fantastico, visto come è iniziata la stagione e i problemi che abbiamo avuto», è convinto il centrocampista, che non si rassegna nemmeno ad abbandonare la corsa per la Champions League, inizialmente l’obiettivo del Milan e ora lontana 10 punti: «Il quarto posto è, difficile vista la classifica, però ultimamente abbiamo recuperato un pò punti a quelle davanti. Nulla è impossibile».

