Corte Europea: sì all’uso delle immagini di Gesù e Maria negli spot. Il Gesuita padre Occhetta commenta, ‘tradito rispetto e laicità’

«Non si possono vietare l’uso delle immagini di Gesù e di Maria nelle pubblicità». La Corte europea dei diritti umani è scesa in campo legittimando l’uso dei simboli religiosi nelle campagne pubblicitarie e ha condannato la Lituania per aver multato un’azienda che si era servita delle figure di Gesù e della Madonna su poster e internet per vendere vestiti. La sentenza è destinata a fare scalpore e ha già innescato polemiche, in particolare in Italia e Oltretevere.

Causa dello scandalo alcune fotografie tra cui quella che ritraeva un giovane uomo con i capelli lunghi, un’aureola intorno alla testa, tatuato che indossa un paio di jeans. Sotto l’immagine lo slogan «Gesù, che pantaloni!».

Secondo i giudici la multa inflitta per aver “offeso la morale pubblica” ha violato il diritto alla libertà d’espressione dell’azienda. Una decisione in cui esprime tutto il suo dissenso padre Francesco Occhetta: “La pronuncia della Corte Ue ha tradito il principio di laicità che si fonda sul rispetto della libertà religiosa”, dice il gesuita, scrittore della “Civiltà Cattolica”. Se si tutela “il diritto di espressione si dovrebbe tutelare anche il diritto a non vedere umiliato il proprio sentimento religioso. Non si può elevare un principio per distruggerne un altro”. E precisa che “più che corte per i diritti umani dovrebbe chiamarsi corte islamica. “Non si scherza su alcun simbolo e figura religiosa”, ha commentato invece il leader della Lega Matteo Salvini.

