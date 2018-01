Un pezzo del Pd siciliano in rivolta. Magda Culotta: “Renzi non stia sereno”

Antonio Fiasconaro

Fibrillazioni nel Pd siciliano contro il leader nazionale Matteo Renzi sulla questione delle liste predisposte per la Politiche di domenica 4 marzo prossimo. Un pezzo del Pd siciliano è in rivolta e a scendere in campo con autorevolezza è stata la “battagliera” deputato uscente della Camera e sindaco di Pollina (Palermo) Magda Culotta: «In queste ore stiamo assistendo allo sfregio, non solo del partito ma della dignità di centinaia di militanti e di elettori – sottolinea – Renzi ha chiesto di fermare le polemiche? Il segretario non stia sereno, perché non resteremo zitti e non faremo finta che nulla sia accaduto. La Sicilia è in rivolta in maniera trasversale».

La crisi del partito democratico in Sicilia è evidente: si è autosospesa, a esempio, tutta la Federazione provinciale dei Giovani democratici di Agrigento. «Abbiamo chiesto – spiegano in una nota – nel rispetto del nostro statuto e dei valori di pluralità che ne stanno alla base, un legittimo coinvolgimento dei territori, dei loro militanti e dirigenti. Oggi, invece, ci ritroviamo costretti a sostenere nella nostra provincia, candidati che nulla hanno in comune con la nostra storia politica, con i nostri ideali, con la nostra militanza. Non possiamo e non vogliamo fare campagna elettorale per il “Partito di Renzi”».

E ancora: «Voteremo Partito democratico perché, nonostante tutto, siamo convinti che rimanga l’unica proposta seria per il Paese, ma non parteciperemo attivamente alla campagna elettorale».

Per l’ex presidente della Regione Rosario Crocetta rimasto fuori, malgrado le promesse che avrebbe ricevuto dal leader del Pd Renzi subito dopo l’uscita di scena dalle Regionali siciliane: “Siamo di fronte a un partito che è diventato il lato “b” di Forza Italia – ha detto l’ex governatore della Sicilia – a un assetto che si configura come un vero e proprio regime. Renzi ha fatto la sua rottamazione, ma poi? Ha messo in gioco i rappresentanti del blocco di potere italiano e siciliano. Il blocco di potere della Sicilia e affaristico, mafioso, massone, ed è dentro questo blocco che nascono diverse candidature del Pd in Sicilia».

Ancora Magda Culotta: «Mi chiedo, come possa Renzi proseguire la campagna elettorale e far finta di nulla, se chiudono i circoli, si auto sospendono i dirigenti e se si è lavorato alla composizione delle liste in una segreteria parallela anziché servirsi della sede del partito e dei suoi funzionari?».

I circoli della provincia di Caltanissetta, invece, hanno deciso di autoconvocarsi in assemblea permanente presso la federazione provinciale fino al 4 marzo, per definire iniziative ed azioni durante la campagna elettorale. Promuoveranno la protesta attraverso l’affissione dei manifesti con l’hashtag #NoPotentati presso tutte le sedi locali del Partito democratico.

Polemiche, e non potevano essere altrimenti, le parole di un esponente storico del Pd palermitano e regionale, il deputato dell’Ars Antonello Cracolici: «Si sono cancellate storie percorsi: si tenta di chiamarlo “rinnovamento” ma è semplicemente cancellazione delle differenze, delle storie e in particolare della Sinistra. Non posso stare zitto. Ognuno dovrà assumersi tutta responsabilità di quanto sta avvenendo. Il “dopo 4 marzo” rischia di presentarsi come il tempo di ulteriori divisioni e ulteriori addii. Ma chissà, forse in definitiva è quello che si vuole».

