VENEZIA: PRONTA PARTIRE RICERCA MITICA TERZA COLONNA S.MARCO

L’avvio del ‘cantierè attende gli ultimi via libera (La Commissione servizi del Comune), ma il progetto per la ricerca della mitica terza colonna di Piazza San Marco, che la leggenda vorrebbe affondata in bacino mentre veniva tratta a riva, per essere eretta con quelle del patrono e del Todaro, prosegue con la messa a punto dei campi di indagine e le modalità operative, sia a terra, sull’area del molo, sia nelle acque davanti a Palazzo Ducale. A sentire Roberto Padoan, tra le anime del progetto, la speranza di trovare la colonna, di cui da secoli a Venezia si parla ma che non trova attestazioni nelle piante del ‘400-500, come quella famosa a volo d’uccello del de Barbari, sono «al 4000 per cento». Secondo i promotori, che stasera hanno presentato le linee guida del progetto in un incontro all’Ateneo Veneto, se la colonna non sarà trovata le ricerche potrebbero essere comunque utili agli interventi di salvaguardia e a scrivere, sul piano storico-archeologico, un nuovo capitolo sullo sviluppo della città lagunare nei secoli. «Siamo pronti a partire tra qualche mese – ha detto Marco Trevisan – appena avremo il via libera dagli organi competenti e saranno definite alcune modalità con gli sponsor. Poi bisognerà tener conto anche dei vari fattori concernenti la vita della Piazza». La ricerca della terza colonna prevede una tomografia con cavi elettrici e sensori, sorta di Tac, del suolo dell’area interessata che permetterà di ‘vederè fino a una profondità di una decina di metri – «oggi si sa cosa c’è fino a due metri e mezzo» – e, se necessaria, una analisi del fondale del Bacino da parte di sommozzatori con l’uso di un sistema innovativo che rende «cristallina» la visione in acque torbide. Al progetto si sono interessate anche altre realtà internazionali, mentre sarà attuato uno specifico piano di comunicazione a favore dei cittadini sui diversi passi del piano che vuole, almeno nelle intenzioni, dare realtà a quella che al momento è una leggenda che accompagna la storia di Venezia.

Ti potrebbero interessare anche: