Via libera a 16 assunzioni nei consultori della Asl RM6

– La direzione Salute della Regione Lazio ha autorizzato l’Asl Roma 6 a procedere all’assunzione di quattro dirigenti sanitari psicologi e 4 assistenti sociali e potrà assumere altri quattro infermieri e quattro ostetriche qualora la Asl non riuscisse ad acquisire queste figure tramite gli avvisi di mobilità aziendale.

“Queste assunzioni si inseriscono all’interno del piano di reclutamento del personale sanitario che la Regione ha messo in atto grazie al nostro buon governo e all’ottimo lavoro svolto dalle aziende sanitarie”, ha detto il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. “La riorganizzazione dei consultori è il simbolo della nostra grande attenzione al tema dei diritti della salute e in particolare delle donne e rappresentano un segno di forte discontinuità con il passato in cui il sistema dei consultori era completamente smontato, senza risorse, servizi adeguati e investimenti”.

L’annuncio arriva a pochi giorni dall’inaugurazione del nuovo consultorio familiare a Viterbo.

