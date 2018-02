Ostia, Marsella (Casa Pound) sospeso per due sedute

«Sono stato sospeso per due sedute per aver sostenuto l’occupazione dell’aula da parte di famiglie italiane in emergenza abitativa: ecco come sistema censura chi gli si oppone realmente». Lo fa sapere in una nota il consigliere di CasaPound del Municipio di Ostia, Luca Marsella. «Un provvedimento votato dal M5S – spiega Marsella – che non ha trovato nemmeno il sostegno dell’opposizione di cui risultano pochissimi precedenti. È evidente che CasaPound sia un problema per Pa vecchia politica che tenta con la censura di chiuderci la bocca. Ad Ostia siamo stati eletti con il 9% dei voti e di certo non per discutere in aula di banalità come i cestini degli uffici municipali ma per portare tra i banchi le vere problematiche di questo territorio a partire dall’emergenza abitativa. Nello specifico la questione era quella del CAAT di Acilia, con decine di famiglie sotto sgombero nell’indifferenza del sindaco Raggi. Noi non abbandoniamo gli italiani in difficoltà e continueremo a difenderli – ha concluso Marsella – dentro e fuori dall’aula».

