Sanremo: il Premio Lunezia va a Barbarossa e Ultimo, Nina Zilli omaggia le donne vittime di violenza. Tra gli ospiti confermati i Negroamaro, Gino Paoli e Danilo Rea. Baglioni ha invitato anche Giorgia

Luca Barbarossa, tra i Big del festival di Sanremo, e Ultimo, tra le Nuove Proposte, sono i vincitori del Premio Lunezia. A pochi giorni dall’inizio della kermesse sanremese, la commissione del riconoscimento, ha espresso le loro preferenze sui testi delle canzoni in gara. I vincitori saranno premiati con un’opera scultorea in marmo bianco realizzata dall’artista Luciano Massari.

Il testo più apprezzato nella categoria Big è “Passame er sale”, di Luca Barbarossa. “Per quell’artistico senso di riscatto nei confronti della Canzone Romana, densa di gloria e di seminali personalità, che per la prima volta ottiene pregio e considerazione al Festival di Sanremo”, ha dichiarato Dario Salvatori, membro della Commissione Lunezia. Per quanto riguarda i giovani in gara, Loredana D’Anghera (Dir. Artistico Lunezia Nuove Proposte) ha scelto “Il ballo delle incertezze” di Ultimo: “Per le parole in perfetto equilibrio con un crescendo musicale che tiene sospesi fino alla fine. La voce tesa e convincente ne completa il messaggio musical-letterario”.

Nina Zilli, che torna al Festival di Sanremo tra i Big per la terza volta, con la sua “Senza appartenere” dedica la canzone a tutte le donne oggetto di violenza ma parla anche in genere della forza incredibile della donna.

Tra gli ospiti confermati i Negroamaro, Gino Paoli e Danilo Rea.

E’ ufficiale, il direttore artistico Baglioni ha invitato anche Giorgia, non resta quindi che sperare.

