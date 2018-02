È MORTO SUICIDA ‘FIDELITO’, IL PRIMOGENITO DI CASTRO

Fidel Castro Diaz-Balart, il primo figlio del leader maximo, soprannominato ‘Fidelitò per la sua somiglianza con il padre, si è suicidato ieri a 68 anni. ‘Soffriva di profonda depressionè è stato il laconico commento della tv cubana che, nel dare notizia della scomparsa del figlio di Fidel, non ha fornito ulteriori dettagli sul suicidio, limitandosi ad indicare che ha «attentato contro la sua vita» dopo essere stato «seguito da un gruppo medico da vari mesi» per la sua patologia, per la quale era stato anche ricoverato. Era il figlio maggiore dell’ex presidente cubano Fidel Castro, l’unico nato dal suo matrimonio con Mirtha Diaz-Balart, dalla quale si era separato nel 1955, prima della Rivoluzione che lo portò al potere. E fu portato in braccio dal padre nel suo ingresso trionfale all’Avana a soli dieci anni. Dietro la sua storia si nasconde una storia famigliare di rapporti difficili: dopo il suo divorzio, nel 1955, la madre di Fidelito andò in esiliò in Spagna e durante molti anni non ebbe quasi contatti con il figlio. Fidel, da parte sua, avrebbe mantenuto un rapporto molto freddo con il suo figlio maggiore, e lo avrebbe estromesso in modo brusco dal suo incarico alla testa del programma nucleare dell’isola, nel 1992. Interrogato mesi dopo su questa decisione, lo stesso leader maximo disse che fu presa a causa di «inefficienze nel disimpegno delle sue funzioni». Solo l’influenza dello zio Raul – successore di Fidel alla presidenza – avrebbe evitato una caduta in disgrazia ancora più profonda per Fidelito, che dopo un’assenza dallo scenario pubblico di più di sette anni si vide affidare nuovi incarichi ufficiali come divulgatore scientifico. Il primo figlio di Fidel – si limita a sottolineare il curriculum ufficiale – era vicepresidente dell’Accademia delle Scienze cubana e esperto scientifico presso il Consiglio di Stato, e «nella sua attività professionale, aveva ottenuto riconoscimenti a livello nazionale ed internazionale». Nato nel settembre del 1949, laureato all’Istituto Superiore di Scienza e Tecnologia Nucleare dell’URSS, lavorò presso il centro di ricerca nucleare V. Kurchatov, prima di tornare a Cuba. Dal 1980 al 1992 fu segretario della Commissione per l’Energia Atomica del governo del padre, nonché il suo consigliere scientifico. Si occupò in prima persona del progetto della centrale nucleare di Juraguà, che doveva costruirsi a Cuba con tecnologia sovietica, ma non fu mai inaugurata. Fidel Castro Diaz-Balart ebbe tre figli con la prima moglie, Natasha Smirnova, conosciuta mentre studiava in Russia, che attualmente vivono all’estero. Era cugino di Mario Diaz-Balart, deputato repubblicano eletto in Florida e conosciuto per le sue posizioni anticastriste, e di José Diaz-Balart, noto mezzobusto dei canali news in spagnolo del sud degli Stati Uniti.

