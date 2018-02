M5S, Dessì ‘scaricato’ dai vertici del Movimento

I vertici di M5S prendono le distanze da Emanuele Dessì, attivista della prima ora e candidato per il Movimento al Senato: il primo colpo, quello del balletto in palestra con il pugile poi condannato per usura Domenico Spada, lo aveva incassato bene; già meno il secondo, il post Fb in cui lui stesso, nel 2015, raccontava di aver “menato ragazzi romeni” che lo insultavano. Poi Piazza Pulita ha datto il colpo del ko: un canone di affitto da 7,775 euro al mese che Dessì pagherebbe a Frascati per la casa popolare dove abita’.

Dopo un pressing durato alcuni giorni, intanto , Luigi di Maio rivendica il suo ruolo di “capo politico del movimento. ‘Il mio dovere – dice – è tutelare il movimento. Grazie ai giornalisti che hanno fatto gli approfondimenti. Abbiamo avviato tutti gli accertamenti stamattina, se dovesse essere vero quello che sta emergendo, allora non avremo nessun problema sul fatto che queste persone non possono stare nel movimento, quindi dateci il tempo di fare gli accertamenti”.

A precisare la propria posizione è anche Roberta Lombardi: deputata cinquestelle che punta alla presidenza della Regione Lazio, cui Dessì è vicino. “Ma non è – precisano dall’enourage della candidata alla Pisana – non certo il suo braccio destro”.

“Il tentativo del Pd e di alcuni giornali di associare il nostro candidato al Senato Emanuele Dessi’ agli Spada o di definirlo un picchiatore è qualcosa di miserabile. Piuttosto su una cosa credo invece che il candidato M5S debba assolutamente chiarire: la sua casa, il canone da 7 euro ecc. Stanno emergendo opacità che il M5S non può accettare. Per quanto mi riguarda la trasparenza vale più di ogni cosa”. Lo scrive, in un post su facebook, la deputata Roberta Lombardi, candidata M5S per le Regionali del Lazio. “Chi usa la violenza sbaglia sempre, annunciare di averla usata per di più su un social network è profondamente sbagliato, ma io non mi sento di giudicare il comportamento di una persona che in quel momento vede la sua compagna o i suoi figli in pericolo. Da mamma, non so come potrei reagire se qualcuno aggredisse uno dei miei bambini”, scrive Lombardi soffermandosi sul caso Dessì (nella sua parte riguardante i video pubblicati su Facebook in passato). Dessì è candidato per il M5S al Senato, in seconda posizione nel listino proporzionale del collegio di Latina.

“Ieri Piazzapulita ha fatto un servizio con degli elementi nuovi su questo candidato – afferma Alessandro Di Battista commentando la notizia, rilanciata ieri dal programma tv del canone di 7,775 euro al mese che Dessì pagherebbe a Frascati per la casa popolare dove abita – e il M5S ha il dovere di indagare su queste questioni e noi lo facciamo sempre e chiediamo che lo facciano anche le altre forze politiche. Quando ci arriva qualsiasi notizia, anche non di reato, e questo candidato non ha compiuto nessun reato, il M5S fa una giusta ispezione, un giusto approfondimento su tutto”.

