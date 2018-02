Renzi alza l’offerta: 240 euro al mese per figlio

Renzi esagera, sembra un imbonitore al mercato, di quelli che offrono tutto e di più per stordire e convincere le massaie. Ora getta sul tavolo la proposta delle proposte, “Un unico sostegno universale alle famiglie. Una misura fiscale unica (in grado di raggiungere anche gli incapienti sotto forma di assegno) che preveda 240 euro di detrazione Irpef mensile per i figli a carico fino a 18 anni e 80 euro per i figli fino a 26 anni”.”Non spareremo cifre a caso come 100 miliardi per il reddito di cittadinanza. Noi diamo incentivi per assumere. Il reddito di cittadinanza è un incentivo per licenziare”, dice facendo riferimento ad una delle proposte economiche centrali dell’M5s. “Quelli lanciano per aria proposte inaudite e assurde, fanno il reddito di cittadinanza coi soldi del Monopoli, noi proponiamo 100 piccoli passi in avanti per l’Italia, 100 piccole cose concrete, impegni realizzabili. Ma lo facciamo partendo da 100 cose che abbiamo fatto”. Quanto alla Flat tax – cavallo di battaglia del centrodestra – dice il segretario del Pd- Che senso ha “abbassare le tasse ai miliardari? Perché abbassare le tasse a chi guadagna tanti soldi e non a chi fatica ad arrivare alla fine del mese?”. Insomma a promettere “il paese dei balocchi” sono gli altri, i Pd ha un altro programma ‘100×100 Credibile, sostenibile, realizzabile’. Il Pd propone anche “riduzione del cuneo fiscale dal 33 al 29 per cento per incentivare il lavoro a tempo indeterminato” e ha nel programma un piano per la non autosufficienza, interventi per garantire le pensioni dei giovani, sostegno alle famiglie, qualità del lavoro e piedi ben pianti in Europa. “Vogliamo investire dieci miliardi su famiglie con figli: un assegno universale che coprirà tutte le famiglie con un sistema forte di welfare”, spiega il Pd “Si tratta di un programma credibile, perché accanto alle proposte ci sono i risultati ottenuti in questi anni. ma anche perchè tutti gli impegni di spesa sono inferiori alle risorse mobilitate nelle ultime 4 leggi di bilancio. Facciamo proposte concrete misurabili su quello che possiamo fare perché buona politica vuol dire non prendere in giro gli elettori”. Basta tutto questo per convincere il paese, per convincere un elettorato sempre più tiepido nei confronti di Renzi e dei suoi? A Piazza del Nazareno sono preoccupatissimi, ma si fanno forza a vicenda. Non possono permettersi di perdere senza lottare. La prospettiva di una sconfitta è devastante. Meglio non pensarci

