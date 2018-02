Pomezia, cartiera in fiamme, paura tra i residenti

Un incendio di grosse proporzioni è divampato dopo le 21,30 all’interno di una cartiera in via Pontina Vecchia, a Pomezia, non distante dalla EcoX, il deposito di stoccaggio di rifiuti speciali distrutto in un rogo a maggio 2017. Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Pomezia.

Tanta la paura tra i residenti e i cittadini. In molti lamentano di non riuscire a respirare a causa del fumo. Ancora impossibile capire cosa abbia scatenato le fiamme alla Deodati Ecocar. I pompieri stanno tentando di circoscrivere il rogo e di salvare l’azienda.

