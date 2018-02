Giornata nera sulla neve, due morti (romani)

Giornata nera in montagna. A Campo Felice, in Abruzzo, muoiono due sciatori travolti da una valanga.Anche in Friuli, una slavina si è abbattuta su un gruppo di sciatori: si è staccata intorno alle 10 di questa mattina sul Monte Lussari a Camporosso (Udine). Il gruppo di sciatori freeriders stava scendendo probabilmente lungo un fuoripista. Uno di questi è stato estratto dai soccorritori e trasportato in ospedale a Udine, dove è stato ricoverato, in gravi condizioni. Gli altri sciatori del gruppo sarebbero rimasti illesi.