Neve ai Castelli Romani, strade gelate e incidenti per il ghiaccio



Incidenti ai Castelli romani per la neve e il ghiaccio. Sabato Rocca di Papa, Rocca Priora, Monteporzio e Montecompatri sono state imbiancate dalla neve.

A Marino un pulmino cond entro un gruppo di seminaristi in via Ferentum a causa della strada ghiacciata è finito fuori strada abbattendo un muro di recinzione stradale rischiando di finire nella sottostante vallata dove cè un parco e un parcheggio. Sul posto la polizia locale, i carabinieri e il carro attrezzi del deposito giudiziario di Marino. Al lavoro per tutta la notte e la prima ore dell’alba anche le protezioni civili che hanno sparso sale in tutte le strade centrali e periferiche di Rocca Priora, Rocca di Papa e altri comuni collinari.

Le temperature sono scese in nottata a – 2 secondo la Stazione Meteo Rocca di Papa, numerose le auto rimaste ferme per guasti dovuti al ghiaccio nel motore, diversi anche i tamponamenti e le uscite fuori strada a causa manto stradale gelato. La polizia stradale e le polizie locale stanno pattugliando il territorio invitando gli automobilisti a moderare la velocità.

Un altro incidente si è verificato a Rocca di Papa in via Monte Cavo, dove un’automobilista è finito fuori strada a causa del ghiaccio e della neve presente sulla strada. Un palo in ferro ha frenato la macchina che sarebbe finita nel burrone sottostante. Sul posto la polizia locale e la protezione civile. Neve ai Castelli Romani, strade gelate e incidenti per il ghiaccio

Ti potrebbero interessare anche: