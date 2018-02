All’Ospedale di Ostia l’emodinamica diventa operativa H24

Da ieri l’emodinamica dell’ospedale Grassi di Ostia (RM) funziona H24 garantendo quindi un’assistenza continua e tempestiva.Il servizio è stato anche rafforzato con 9 nuove assunzioni dedicate: 6 infermieri, 1 tecnico perfusionista e 2 cardiologi.“Un servizio che salva vite umane sempre operativo: vuol dire che fino a ieri chi aveva un infarto dopo le 14,00 o era colto da qualche patologia tempo dipendente nel territorio di Ostia doveva essere trasportato al San Camillo”, ha affermato il presidente della Regione Nicola Zingaretti. “Ora le cose cambiano e i pazienti potranno essere curati direttamente qui, sempre. Stiamo andando avanti passo dopo passo per migliorare la sanità in questo territorio con nuovi servizi che prima non c’erano, come la Casa della salute di Ostia e il centro dialisi per il Grassi di Ostia”.Il Grassi serve un bacino di circa 300 mila persone e i numeri aumentano significativamente nel periodo estivo. Dal 2013 a oggi, ricorda la Regione, sono stati spesi per la struttura quasi 13 milioni (5,6 milioni per interventi di manutenzione straordinaria, 2,1 milioni per l’ammodernamento del Pronto Soccorso, 5,150 milioni per ammodernamento tecnologico). Altri 70 milioni sono a disposizione per interventi di ammodernamento tecnologico, di potenziamento dei reparti già esistenti e per offrire nuovi servizi, rafforzare la rete perinatale e ampliare l’offerta di cure per Ostia.

Ti potrebbero interessare anche: