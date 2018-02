Filo di nota / Venezia, quel carnevale di plastica e senza fascino

Carnevale a Venezia? Si puo’ fare meglio, questa edizione sembra senz’anima. Sembra di plastica. Possiamo fare finta di niente, enfatizzare in maniera scolastica la manifestazione, elogiando le maschere piu’ bizzarre e sofisticate, facendo un copia-incolla dei comunicati della organizzazione della mega kermesse veneziana. Oppure possiamo provare a raccontare le cose come sono apparse senza mistificare la realta’. Quello visto in questi giorni nel primo grande impatto con la cronaca – volo dell’angelo in piazza per l’apertura ufficiale ed eventi contigui – non e’ granche’. Modesto. E non solo per i numeri. Privo di personalita’, poco veneziano. Senza altro che una fredda allegria indotta. Si deve fare e si festeggia. Il comune ha affidato la regia della manifestazione a societa’ e sponsor esterni,che nulla hanno di veneziano. E si vede e si sente. Ne esce una operazione di marketing. Neanche troppo raffinata, ma utili alle casse del comune di Venezia.. Il risultato e’ che torni questo carnevale così come e’ stato concepito avrebbe potuto essere realizzato a Brescia o a Verona senza cambiare una virgola. Possiamo accontentarci? Dipende dai punti di vista. Se consideriamo che in tutto questo i veneziani – i pochi rimasti – sono rimasti spettatori, estranei. Hanno in larga parte subito l’operazione, non ne sono parte attiva. Ne beneficiano sufficientemente da punto di vista finanziario, ma con scarso entusiasmo. I numeri di questi giorni testimoniano la strana evoluzione di una iniziativa popolare che e’ diventata altro. Cinquantamila presenze in meno rispetto allo scorso anno in occasione del volo dell’angelo sono un dato e un segnale importante. Rappresentano in buona parte gli effetti delle strategie messe in atto dalle autorita’ per ragioni di ordine pubblico. L’annuncio di misure eccezionali di sicurezza, di una citta’ blindata, del numero chiuso in piazza san Marco lanciato attraverso i media ha probabilmente avuto l’effetto-deterrente che le autorità si proponevano, dissuadendo una buona fetta di turisti da calare da lontano sulla Serenissima con il rischio di rimanere prigionieri in una trappola di folla. In effetti in laguna non è calata la massa di altre occasioni e la situazione nelle calli cruciali del centro storico è apparsa gestibile. Se la settimana precedente, con i primi eventi del carnevale veneziano la città era andata in tilt per la discesa dell’angelo non ci sono stati problemi. Fin dalla mattina Venezia è stata presidiata da un numero eccezionale di uomini delle forze dell’ordine, c’erano perfino i reparti anti-sommossa con tanto di scudi e cecchini sui tetti della Piazza San Marco. Uno spiegamento di forze imponente per una mattinata che ha avuto poco o niente di eccezionale e soltanto nelle zone adiacenti all’evento-top. Per il resto una buona e vivace presenza nelle calli e nei campi degli itinerari classici ma senza esagerazioni, in un clima domenicale come tanti altri in laguna arricchiti da un numero di maschere – sotto la media come complessità e sfarzo – non ridondante. Nel pomeriggio e la sera poi, al di là della discoteca – neanche troppo affollata – di Piazza San Marco, la folla si è dileguata e la città è tornata alla dimensione di vita più o meno consueta. Tutto qui? Si può fare di meglio, come si diceva, e si poteva soprattutto realizzare un carnevale di veneziani e per i veneziani, con un pizzico di personalità. Di una manifestazione stanca, routinaria, stereotipata Venezia non ha bisogno. Certo, per il visitatore occasionale spinto dalla curiosità e dalla pressione dei media l’evento può essere stato eccezionale e la location magica; ma Venezia è così sempre e per tutte le occasioni, con o senza carnevale, è un problema di luci, di colori, di ambiente unico. Il Carnevale di plastica fa anche poco ridere. Ed è senza allegria. Con tutto il rispetto per le buone intenzioni di tutti.

