IL PUNTO/ Lo strappo di Cusani e le strane vicende del centro destra pontino

Centro destra senza pace nel Lazio. E tra poche settimane si vota. Non bastava la scelta in zona Cesarini del candidato governatore, ci v oleva anche la clamorosa spaccatura in Forza Italia nel sud della Regione a rendere ancora più complicata la rincorsa alla lepre Zingaretti. E’ accaduto che dopo vent’anni di sodalizio politico con Claudio Fazzone, proconsole di Berlusconi in quell’area, Armando Cusani, già presidente della Provincia di Latina, ha sbattuto la porta e se ne è andato, aderendo in extremis a Energie per l’Italia il movimento che fa capo a Stefano Parisi. Così, all’improvviso. E pensare che solo qualche giorno prima era stato applaudito come un mezzo eroe in una assemblea pubblica a Fondi. Con Fazzone aveva retto il Partito da sempre. Ma la mancata candidatura della Mussolini a Latina (che gli avrebbe spalancato la porta in Ue, sottraendolo alle grane giudiziarie), lo ha mandato fuori di testa. Era una operazione studiata a tavolino, lui primo dei non eletti al Parlamento Europeo, messo alla gogna giudiziaria e politica per un paio di processi, con la Mussolini eletta in Parlamento dagli elettori pontini sarebbe volato a Strasburgo. Perfetto. Solo che Alessandra non è stata candidata a Latina e l’operazione è saltata. Tradimento, e il traditore è ovviamente Fazzone. La coppia scoppia e Armando Cusani lo annuncia via Facebook, concentrerà la sua forza elettorale (??) su Lorena Cogodda, assessore di Sperlonga e sua candidata in Regione sotto le bandiere di Parisi. Cosa possono combinare la disillusione, la rabbia, il rancore. E il fido scudiero di Cusani, quel Pino Simeone che da suo capo di Gabinetto era finito nell’ufficio di presidenza alla Pisana? Non ha seguito il suo vecchio leader nella fuga da Forza Italia. E’rimasto candidato sotto le ali di Fazzone. Altra delusione. Ora paradossalmente, i due ex soci si contenderanno la poltrona in Regione dalla stessa parte della barricata ma in due partiti diversi. Che penseranno gli elettori? Quale può essere la lezione politica di una simile vicenda? Cusani su Facebook spara affermazioni roboanti e retoriche, parla di valori e di principi. Poi scivola sul complotto ai suoi danni. Magari non c’era la volontà di ucciderlo politicamente. Ma di fatto l’ex presidente della Provincia di Latina è stato sacrificato per interessi di bottega.

