Rom assaltano ambulanza: lancio di sassi e mattoni dal campo nomadi La Barbuta

È accaduto in via di Ciampino, dove, nella serata di martedì, un fitta sassaiola ha raggiunto il mezzo del 118, giunto fin lì per soccorrere una donna ferita. Sassi e mattoni sarebbero partiti proprio dal tristemente noto campo nomadi, danneggiando il vetro del portellone posteriore del mezzo. Sul posto indaga la polizia locale di Roma capitale del VII gruppo e la polizia di Stato. Il personale sanitario non sarebbe stato ferito, e la donna, ferita per una caduta accidentale, avrebbe comunque rifiutato le cure mediche.

