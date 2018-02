SANREMO/ In testa alla classifica Zilli, Stato Sociale, Noemi, Annalisa, Max Gazzé, Ron

Ecco la classifica parziale della prima serata del festival di Sanremo per la giuria demoscopica. La classifica è divisa in «fasce»: alta, centrale e bassa. Nella fascia blu, quella più alta, rientrano Nina Zilli, Stato Sociale, Noemi, Annalisa, Max Gazzé, Ron, Ermal Meta e Fabrizio Moro. La fascia gialla, quella centrale, comprende Luca Barbarossa, Mario Biondi, The Kolors, Elio e le Storie Tese, Giovanni Caccamo, Vanoni – Bungaro – Pacifico. Infine nella fascia rossa, la più bassa, i Decibel, Diodato e Roy Paci, Renzo Rubino, Enzo Avitabile e Peppe Servillo, Red Canzian, Le Vibrazioni, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli.

Ti potrebbero interessare anche: