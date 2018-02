Alice Caioli Al primo posto secondo la giuria demoscopica in gara tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo con il brano “Specchi Rotti”

La giovane cantautrice siciliana, Alice Caioli, ieri si è esibita sul palco dell’Ariston con il brano “Specchi Rotti”, aggiudicandosi il primo posto in classifica secondo la giuria demoscopica. Un bel traguardo per l’etichetta Round 35 di Stefano Severini e Sandra Marini, che la rappresenta in questa 68esima edizione del Festival di Sanremo.

Il brano scelto dalla Commissione capitanata dal Direttore Artistico Claudio Baglioni, parla di lei e del proprio vissuto in relazione al mancato rapporto con il padre. Una finestra come portale attraverso cui mettersi in contatto con la figura paterna. “Specchi rotti” è la metafora della discrepanza tra la percezione di se’ allo specchio in una visione intatta, solida e perfetta e quella che è invece la vera essenza, spesso frammentata e a pezzi. La canzone è firmata da Alice Caioli insieme a Paolo Muscolino che ne ha anche la produzione.



Etichetta: Round 35/Warner Music – Edizioni : Round 35/Bz Records

Produzione: Paolo Muscolino Orange Italy

