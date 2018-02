Sanremo, Meta e Moro – riammessi -si difendono: «le canzoni non ci mancano»

Ermal meta si difende davanti ai giornalisti dopo il caso plagio scoppiato a Sanremo. La canzone, dopo uan breve sospensione, è stata rimessa in gara.«Non ci mancano le canzoni – dice – Abbiamo materiale per fare altri tre dischi. Noi scriviamo canzoni. Manteniamo intatta la nostra integrità artistica. Abbiamo fatto la fotografia del nostro tempo. Non ci siamo posti la questione di come fare o non fare. siamo contenti che baglioni ci abbia invitato. E aggiunge il suo compagno Fabrizio Moro: «Una cosa che mi ha fatto stare male è la parola plagio».

I cantanti hanno attaccato la stampa per il clamore suscitato. «Siamo stati male, io stanotte non ho dormito, per l’uso della parola plagio -è intervenuto Fabrizio Moro-. Siamo due autori e non abbiamo bisogno di plagiare nessuno».

Moro ha poi ripercorso la genesi del brano, per fugare ohni dubbio sulla genuinità dell’operazione. «La canzone l’ho scritta io insieme ad Andrea (Febo, il terzo autore del brano, ndr), e su quella canzone ho lavorato per un anno. È un pezzo che nasce da una lettera che un familiare di una delle vittime del Bataclan ha scritto e letto in mondovisione, e che si concludeva con ‘Non mi avete fatto nientè. Questo mi ha fatto prendere lo spunto, ma sono andato a prendere qualcosa che io stesso avevo scritto. Questa è la genesi e ci tenevo a spiegarla», ha concluso.

