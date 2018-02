Sanremo 2018: la finale con Laura Pausini, incognita Fiorello

Laura Pausini, guarita dalla laringite acuta che ha fatto saltare la sua presenza martedì, per la serata finale del festival di Sanremo che incoronerà il vincitore del 2018, ci sarà.

Superospiti musicali anche Fiorella Mannoia con un brano di Ivano Fossati (e non è escluso possa duettare proprio con la collega) e il trio Nek, Max Pezzali e Francesco Renga.

Resta l’incognita sul ritorno di Fiorello, mattatore della prima serata. La Rai lo vorrebbe, lui nicchia. Scherzando, Baglioni ha detto che “ha il problema di mettersi d’accordo con Orfeo sul compenso”. Chissà che non decida di rimanere a casa, ma di rendere il favore a Laura Pausini, intervenendo al telefono per salutare la cantante romagnola.

Torna all’Ariston anche Antonella Clerici, che condusse il festival già nel 2005 e nel 2010, per promuovere SanremoYoung, in onda da venerdì 16 febbraio. Insieme a lei ci saranno i 12 giovani protagonisti del nuovo programma di Rai1 in diretta proprio dal Teatro sanremese per cinque serate, che si concluderanno con la finale il 16 marzo.

Passaggio atteso anche per Luca Marinelli con la fiction Fabrizio De Andrè – Principe Libero.

I 20 Campioni in gara ripropongono per l’ultima volta, nella versione originale, il loro brano e a decidere il vincitore sarà un mix tra televoto (50%), sala stampa (30%) e giuria degli esperti (20%). Al termine delle votazioni sarà stilata la classifica dei 20 brani. I primi tre brani si sfideranno per la vittoria con la stessa modalità di voto.

