PAMELA: TRE NIGERIANI FERMATI. PM, L’INDAGINE È CHIUSA

Pamela Mastropietro è stata uccisa. Le risultanze choc della relazione preliminare medico legale depositata ieri sera hanno preceduto di qualche ora la svolta decisiva nelle indagini per la morte della 18enne romana a Macerata: oggi è salito a tre il numero dei nigeriani fermati con l’accusa di concorso in omicidio volontario. In due – Desmond Lucky, 22 anni, e Lucky Awelima, 27 anni – si sono aggiunti a Innocent Oseghale, 29 anni, arrestato già il 31 gennaio, il giorno in cui il cadavere fatto a pezzi di Pamela è stato trovato in due trolley nelle campagne di Pollenza. Tutti respingono le accuse. L’accelerazione dell’inchiesta, che il procuratore Giovanni Giorgio definisce a questo punto «chiusa», si deve al rischio di fuga di Awelima, bloccato ieri in stazione a Milano mentre stava andando in Svizzera. Il movente del delitto però sfugge, ancora non è chiaro. Un’aggressione sessuale? Una colluttazione seguita all’assunzione di eroina da parte di Pamela o per il prezzo della droga? Per accertare questi aspetti, gli investigatori continueranno a scavare. In tarda mattinata, dopo interrogatori fiume iniziati ieri nella caserma dei carabinieri, sono scattati i due fermi disposti dalla Procura per Lucky, già tirato in ballo da Oseghale come fornitore di una piccola dose di droga a Pamela, e per Awelima. Sono entrambi richiedenti asilo e si dicono estranei ai fatti. In realtà sarebbero dei riscontri tecnici, di cui si attendono approfondimenti, a coinvolgerli. Anche Oseghale nega ogni responsabilità: un testimone però ha riferito di averlo accompagnato a Pollenza con i trolley dove poi sono stati trovati i resti di Pamela. Gli addebiti per tutti sono pesanti: concorso in omicidio, vilipendio, distruzione e occultamento di cadavere, spaccio di droga: a vario titolo eroina e marijuana (Lucky e Awelima) o hascisc. Ora tutti sono reclusi a Montacuto, (Ancona), a pochi passi dalla cella dove si trova anche Luca Traini, autore della sparatoria contro i migranti per ‘vendicarè Pamela. Sarà il gip nei prossimi giorni a valutare se convalidare o meno le misure cautelari. I fermi si fondano su indagini tecniche e testimoniali raccolte fino all’ultimo; e sulla relazione medico legale che parla di «elementi significativamente rilevanti» di un omicidio volontario. Ma prima di procedere con i fermi gli inquirenti hanno voluto avere in mano i responsi di tanti accertamenti disposti: gli esami tossicologici, quelli dei Ris sui vestiti di Pamela, sui coltelli trovati nella mansarda di via Spalato 124 e su alcuni indumenti degli indagati, le verifiche su telefoni e pc. Nei prossimi giorni arriveranno i responsi completi. La prossima settimana i medici legale effettueranno altri esami di laboratorio. Sono in dirittura d’arrivo i risultati degli accertamenti tecnico informatici affidati all’analista forense Luca Russo che sta lavorando su quattro telefoni e due pc, ma anche per tracciare i movimenti degli indagati e incrociarli con le loro versioni e alibi. Si attendono le risultanze degli accertamenti del Ris di Roma che hanno esaminato anche le tracce ematiche trovate in cucina e sul balcone dell’appartamento dove abitava Oseghale, ritenuto il luogo della mattanza. Accertamenti che, secondo gli inquirenti, daranno un quadro più chiaro e definito di quello appare attualmente.

