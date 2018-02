SAN VALENTINO: ‘LIDO IN LOVE’, A VENEZIA UNA GIORNATA DEDICATA ALL’AMORE

Lido in Love. L’isola più famosa della laguna veneziana è il luogo ideale per passare una romantica festa di San Valentino. Infatti il tema dell’amore sarà al centro di tutto per un giorno: «Love Market», «Selfie in Love» e «Walk in Love». Il prossimo 14 febbraio il Lido di Venezia si trasforma in «Lido in Love»: l’isola dedicata all’amore. Dalle 10 alle 17.30 sarà possibile passeggiare tra gli stand del «Love Market» e acquistare gadget e monili da regalare all’amata o all’amato in segno d’amore, ma soprattutto gli innamorati potranno fotografarsi in una postazione privilegiata con alle spalle il panorama di Venezia, la città più romantica al mondo, e immortalare il loro amore avendo sullo sfondo il Campanile di San Marco e Palazzo Ducale. Infatti, sarà allestita un’area per le fotografie, un fotografo scatterà le immagini a tutti coloro che vorranno, sotto la Vela dell’imbarcadero di Piazzale Santa Maria Elisabetta con una speciale coreografia di palloncini a forma di cuore che si illumineranno con il calar della sera. I negozianti e gli esercizi pubblici del Lido di Venezia sono stati invitati ad allestire le vetrine e gli interni dei negozi, dei bar e dei ristoranti, con una coreografia a tema: in questo modo i turisti e i residenti saranno immersi in un’atmosfera magica dedicata all’amore. La terza edizione di «Lido in Love» è promossa dalla Proloco di Lido e Pellestrina, l’ associazione turistica che si adopera per promuovere il territorio del Lido di Venezia e di Pellestrina, in collaborazione con il Consorzio Venezia e il suo Lido, realtà che riunisce le esperienze di molti imprenditori lidensi, nell’ambito del turismo, della ristorazione e della cultura, uniti per lavorare assieme con l’obiettivo comune di puntare alla rinascita e allo sviluppo a livello economico e sociale del Lido di Venezia, una delle zone più esclusive di Venezia con oltre 10 chilometri di spiagge, ricco di storia, arte e natura. Tra le altre iniziative a favore degli innamorati, sarà allestita una bacheca, dove gli innamorati potranno affiggere le loro dediche d’amore, le promesse e semplici pensieri facendo seguire le frasi dall’hasthag #Tiamoperché e #CercaAmore. La giornata dedicata all’amore inizierà alle 11.15 con l’apertura ufficiale della giornata dedicata agli innamorati con l’esibizione di Yasmin Boem, studentessa di canto del Liceo musicale Marco Polo di Venezia che canterà dal vivo «Una Canzone d’amore». Alle 11.30 è prevista la partenza per «Walk in Love»: l’invito degli organizzatori è di camminare con il proprio amato, oppure la propria amata, percorrendo il tragitto che va da Piazzale Santa Maria Elisabetta al piazzale del Casinò del Lido di Venezia, un percorso che racchiude il senso del viaggio di una coppia. Le candele saranno consegnate gratuitamente a tutti i partecipanti alla partenza in Piazzale Santa Maria Elisabetta. Al termine del percorso sarà possibile accendere una candela che rappresenta il «Grande Cuore dell’Amore Universale». Alle 15.30 poi spazio al Flashmob #OneBillionRising, per dire no alla violenza sulle donne. Alle 16 è prevista la Camminata nordica, con la partecipazione di Nordic Walking Venezia «Serenissima» di Andrea De Favari. E al tramonto tutti gli innamorati sono invitati a dichiarare il loro amore con il «Love Mob #sayloveyou». La dichiarazione d’amore più bella per originalità e romanticismo, scelta da Proloco di Lido e Pellestrina vincerà un weekend romantico. Per iscrizioni: prolocolidopellestrina gmail.com

