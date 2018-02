Se Pirozzi indagato diventa l’ultima notizia del tg

Se Pirozzi indagato diventa l’ultima notizia del tg siamo messi proprio male. Con tutte le cautele del caso, il fatto che il candidato “eccentrico”, di rottura, delle elezioni regionali del Lazio venga iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo non è cosa da sottovalutare. Prima di tutto perché riguarda la morte sotto le macerie del terremoto di alcune persone, la cui responsabilità oggettiva viene attribuita dai pm al sindaco di Amatrice; poi perché questa notizia arriva nella fase calda della corsa elettorale, e riguarda un candidato che tutti hanno tirato per la giacca per farselo alleato. Giustizia ad orologeria? Possibile, anche se imbarazzante. La notizia, qualche mattina fa, aveva aperto i notiziari ed era rimbalzata per ore su tutte le testate on line. Un fatto grosso. Ma chi se l’aspettava nei titoli di testa al telegiornale principe della sera, il Tg1 delle venti, era rimasto deluso. Di Pirozzi, in termini praticamente asettici, si era parlato dopo lo sport, le varie, lo spettacolo. Nascosta fino all’ultimo. E allora qualche sospetto viene. A cosa deve servire quella notizia, chi deve colpire, è corretta informazione? Pare che Zingaretti sia leggermente avanti, che il centro destra sia a poche inquadrature se sostenuto dai voti di Pirozzi. Sembra un gioco delle tre carte. Cui prodest?

