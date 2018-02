A CASA TUTTI BENE/ Quando un cast di primi della classe non rende un film indimenticabile

di Mia Giango

Cornuti, infelici, costretti ad accontentarsi della vita così come viene. Coppie adagiate nel compromesso come in tutti matrimoni più o meno felici. Gabriele Muccino nel suo nuovo film “A casa tutti bene” ci regala niente più che un dejavù del migliore Scola, “La famiglia” o del Virzì di “Ferie d’agosto”. Una famiglia scalcinata che cerca di sopportarsi in una convivenza forzata, in cui emergono fragilità, bugie e segreti.

Non fosse per il corposo cast ed una recitazione corale che media la mediocre intepretazione di alcuni attori “A casa tutti bene” rimarrebbe un film assolutamente dimenticabile, lontano dal miglior Muccino, quello di “La ricerca della Felicità”. Pier Francesco Favino, reduce dai successi sanremesi, si conferma uno dei migliori attori se non il migliore della sua generazione. Entra nel personaggio con facilità, senza mai ripetersi, di pellicola in pellicola, con una recitazione spontanea e aggraziata. Non si può dire lo stesso per Stefano Accorsi la cui unica espressione, accompagnata da un respiro affannato, che tanto ricorda quella corsa del film “L’ultimo baci”, ricorre per tutto il film. Anche le battute assegnategli sono quanto mai scontante, da fotoromanzo.

Ivano Marescotti conosciuto dal grande pubblico come protagonista dei film di Checco Zalone conferma se stesso, regalando un padre ruvido, egoista, a cui la famiglia è “sempre stata sui coglioni” che cerca di accontentare una moglie, Stefania Sandrelli, che invece ama avere figli e nipoti intorno. Quanto alla Sandrelli da troppi anni le affibbiano ruoli di madre chioccia e la recitazione purtroppo è copia carbone e la voce ancoramsabbiosa e conturbante francamente stona.

La miglior coppia, sia dal punto di vista dei dialoghi che della recitazione, è quella formata da Claudia Gerini e Massimo Ghini, soprattutto quest’ultimo, incatenato negli ultimi vent’anni nei ruoli macchiettistici dei cinepanettoni, regala invece un uomo di mezza età costretto a combattere con gli esordi dell’Alzheimer, affiancato da moglie (Gerini) che vorrebbe godere gli ultimi anni della propria giovinezza con più leggerezza, senza il vincolo di un marito malato. Gli sgangherati Luana e Riccardo (Giulia Michelini e Gianmarco Tognazzi), disperati outsider della famiglia, provano a rompere la sedimentata finzione familiare, quella di Diego (Gianpaolo Morelli) e Sara (Sabrina Impacciatore) ma anche del resto dei protagonisti. Ci riusciranno?

Muccino lo ha definito il film “del ritorno ad Itaca”, dopo tanti anni di pellicole girate negli Stati Uniti, fortunatamente Ulisse rimase nella sua isola per poco. Poi si rimise subito in viaggio.

