Polvere in plico, nuora Trump ricoverata

E’ la moglie di Donald Trump Jr, missiva era indirizzata a lui

Vanessa Trump, la moglie del primogenito del presidente, Donald Trump Jr, è stata ricoverata in ospedale dopo aver aperto una lettera sospetta indirizzata al marito e contenente una polvere bianca che l’ha fatta sentire male. Lo riferiscono i media Usa. E’ stata la stessa donna a chiamare il numero di emergenza dopo aver cominciato a tossire e a sentire conati di vomito. Vanessa Trump è stata portata in ospedale per precauzione, insieme ad altre due persone, secondo la Cnn. La coppia ha cinque bambini, anche se non è chiaro se qualcuno di loro era in casa al momento dell’incidente. La Trump Organization non ha commentato per ora, come pure il secret service, incaricato di proteggere le personalità dello stato e i lori famigliari. Non è ancora stata accertata la natura della polverina.

Successivamente la Polizia di New York ha affermato di aver analizzato la misteriosa polvere bianca riscontrando che non si tratta di una sostanza pericolosa.

Trump Jr, ‘felice che Vanessa sia sana e salva’ – “Sono grato del fatto che Vanessa e i miei figli siano salvi e al sicuro dopo la situazione incredibilmente spaventosa di stamattina. E’ veramente disgustoso che certi individui scelgano di esprimere i loro diversi punti di vista con questo comportamento inquietante”. Lo ha scritto il figlio del presidente Trump, Donald Jr, dopo il ricovero della moglie che aveva aperto una busta contenente della polvere bianca sospetta, poi rivelatasi non pericolosa. Anche la sorella Ivanka ha twittato la propria solidarietà alla cognata, aggiungendo che “nessuno merita di essere spaventato in questo modo. Non ci sono scuse”.

