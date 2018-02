Grossa voragine in strada alla Balduina , auto cadono dentro

Una grossa voragine si è aperta in strada alla Balduina a Roma. Sul posto la polizia locale per la viabilità. Al momento non si segnalano feriti e la strada è chiusa al traffico. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Gli inquirenti sono in attesa delle prime informative da parte delle forze dell’ordine intervenute nella zona del crollo.

Auto giù per 10 metri – Sono sprofondate per circa 10 metri le auto inghiottite dalla voragine che si è aperta in via Livio Andronico. Dai primi accertamenti dei vigili del fuoco, sembra che sia crollato un costone di un cantiere sottostante che ha trascinato parte della strada dove erano parcheggiate le macchine. Sembrerebbe che tempo fa sia stata segnalata una copiosa perdita d’acqua in zona.

Due palazzi sono stati momentaneamente evacuati a scopo precauzionale. Sono in corso le verifiche di stabilità da parte dei vigili del fuoco.

Le prima avvisaglie del crollo si sono avute dal cedimento delle colonne di contenimento del cantiere adiacente.

Riguardo il crollo del manto stradale avvenuto a Via Andronico, Acea informa che è sul posto una squadra di Pronto Intervento che ha già chiuso la condotta danneggiata dal crollo della strada. Tutto ciò, spiega una nota, provocherà un “importante fuori servizio nella zona interessata”. Per fronteggiare l’emergenza e garantire la distribuzione idrica Acea ha inviato 2 autobotti in zona per rifornire i cittadini. Programmati con la massima urgenza i lavori di ripristino. Sono diversi, a quanto si apprende, i condomini al momento senz’acqua.

Raggi, 20 famiglie evacuate, responsabile paghi – “Vediamo se le palazzine sono agibili, se non lo saranno le famiglie saranno ospitate dal Comune. Si tratta di 20 nuclei familiari, 50-60 persone. L’evacuazione è precauzionale”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi sul luogo della voragine nel quartiere della Balduina. Sugli allarmi che da tre mesi gli abitanti della zona avrebbero lanciato, Raggi ha detto: “Le responsabilità saranno accertate con le conseguenze del caso, l’area è sotto sequestro della magistratura. Chi è responsabile dovrà pagare”. “Abbiamo già attivato il protocollo hotel solidali perché nel caso non potessero tornare a casa stanotte saranno ospitati”, ha affermato la sindaca.

Gasparri, dopo crollo Balduina cacciare Raggi – “Roma è in totale stato di abbandono. Per un puro caso oggi non si è verificata una tragedia nella zona della Balduina, dove una strada è letteralmente crollata aprendo una voragine che ha inghiottito numerose auto in sosta. Ridicola la presenza sul posto del sindaco Raggi per prendere visione dell’accaduto. Lei e la sua amministrazione sapevano bene che quella zona era pericolosa, visto che già pochi giorni fa erano stati eseguiti dei lavori sulla strada poi crollata per una perdita d’acqua. L’incapacità dei 5Stelle è devastante. Strade che crollano, palazzi evacuati per lavori non fatti e per lavori fatti male, immondizia ovunque, degrado e insicurezza totale. Cacciare la Raggi è un’emergenza democratica. I grillini truccano i conti e mettono a rischio la vita della gente”. Lo dichiara in una nota Maurizio Gasparri senatore di Forza Italia.

