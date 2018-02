L’INTERVISTA/ STORACE: “Non credete ai sondaggi di carta, la vera sorpresa sarà Pirozzi”

“Situazione confusa, tutto o quasi si gioca sulla questione sanità. E Zingaretti ha prodotto tante chiacchiere e ha buttato tanti soldi”.” Che ne sa Parisi dei problemi delle province laziali?”. ” Il caso Alemanno? Con lui c’è stata semplicemente la fine di un percorso che ha penalizzato uomini e donne de La Destra”. Non hanno voluto il sindaco di Amatrice perché ” è ingovernabile. Ma questo è un pregio”

di giovanni Tagliapietra

Cinquantanove anni, ex ministro ed ex governatore del Lazio, già figura di spicco di Alleanza Nazionale, oggi leader del Movimento Sovranista, nuovo soggetto politico che si colloca idealmente a destra e che cerca di giocare un ruolo nelle imminenti elezioni regionali del Lazio. Francesco Storace vive una strana stagione personale e politica nella quale alla fine il “personale” prevale sul politico e la parte più sanguigna del suo carattere supera ogni logica prudenza. E’ sulle cronache politiche di tutti i giornali la sua violenta rissa via WhatsApp con l’ex alleato e sodale Gianni Alemanno. Alla fine della quale i rapporti tra i due si sono interrotti e, narrano le cronache, Gianni e gli alemanniani sono stati depennati dalla chat. Storace è esploso quando ha saputo che l’ex sindaco di Roma ha deciso di sposare Stefano Parisi candidato del centrodestra alla Pisana abbandonando al suo destino Sergio Pirozzi. Al quale i due esponenti della vecchia Destra Sociale stavano di comune accordo cercando di tirare la volata. Ora è saltato tutto. Dei rapporti personali tra i due e dei motivi della rottura interessa relativamente. Ma i possibili riflessi sulla battaglia elettorale sono di interesse comune.

La situazione elettorale nel Lazio è forse ancora più confusa che in altre realtà locali. Una sinistra che si rappezza e ricompone sotto una bandiera ormai quasi personale e non solo di partito, un centro destra talmente confuso dal sembrare privo di identità; un terzo polo assolutamente immaturo. Lazio fin qui sgovernato. Sarà ingovernabile?



Intanto, vediamo come finisce. A poche settimane dal voto la situazione resta incerta, nonostante i sondaggi di cartone messi in circolazione. Credo, stando a quel che vedo, in una straordinaria performance di Sergio Pirozzi. Poi certo, da lui a Zingaretti, chiunque vincerà dovrà fare i conti con il nuovo consiglio regionale. Ma è la democrazia.

Il cuore della campagna elettorale è tutto sanitario. E tutti i candidati promettono genericamente le stesse cose. Ma in concreto nessuno sembra sapere cosa fare. Condivide?

Diciamo che l’unico che si è cimentato e male e’ stato Zingaretti. Tante chiacchiere e soprattutto tanti soldi in più dallo Stato rispetto a chi lo ha preceduto. Nonostante questo i tagli ci sono stati eccome fino alla manfrina del commissariamento postdatato al 2019… e solo Pirozzi parla apertamente di ricucire il legame tra sanità e territorio. Nelle province la sanità sembra dimenticata e certo Parisi non può saperlo vivendo a Milano.

Parliamo della destra. E della sua posizione particolare. No alla Meloni, no a Berlusconi, “ni” a Pirozzi, “si” alla Lega (con riserva). Non c’è un problema di identità e di ruolo?

Sicuramente alle politiche vorrei votare centrodestra e la mia opzione potrebbe essere proprio quella della Lega. Mi piacciono molto le cose che dice Matteo Salvini. Sulla regione, altro che “ni”: sto nettamente schierato con Sergio Pirozzi. Se si vuole cambiamento vero e’ su di lui che bisogna puntare con decisione. Peccato non poterlo votare anche alle politiche, semmai…

Storace-Alemanno, possiamo sapere esattamente cosa è successo? Molti hanno visto con curiosità il tentativo di creare questa alternativa a destra. E vedono con altrettanta curiosità la rottura del sodalizio. Non sarebbe stato più semplice trovare un’intesa con tutto il centro destra e garantirne la vittoria? Che cosa può capire l’elettorato?

Con Alemanno c’è stata semplicemente la conclusione di un percorso che per quasi un anno ha visto la costante sottovalutazione degli uomini e delle donne provenienti da La Destra. E’ un tic che viene da chi aveva scelto il Pdl… ho fatto il mio dovere fino alla presentazione delle liste proprio per non creare problemi al centrodestra.Sulla regione la rottura e’ stata determinata da scelte schizofreniche della coalizione. Prima di reclutare Parisi a Milano hanno fatto la giostra su nove candidati. Tutti tranne Pirozzi. “Perché non è controllabile”, dicevano. Ecco, questa è una medaglia

