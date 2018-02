Putin sta male, cancella gli eventi chiave. E’ giallo salute

Per la prima volta da anni il presidente russo Vladimir Putin cancella appuntamenti importanti per motivi di salute, alimentando le speculazioni sulla sua tenuta fisica nel lungo periodo in vista delle elezioni di marzo quando chiedera’ agli elettori di essere confermato fino al 2024. Lo sottolinea l’Independent, indicando come Putin abbia annullato una visita a Sochi lunedi’, un dibattito sulla microelettronica martedi’ e come oggi non partecipera’ al forum “Mentor 2018” a Mosca. Inoltre, la prossima settimana non andra’ nel Far East russo. “Durante la sua ultima apparizione pubblica, al culmine del concorso di talenti del Cremlino, ‘Leader della Russia”, il presidente ha mostrato segni di malattia – scrive l’Independent – la voce era debole e rauca e ha tossito tutto il tempo”. Il portavoce Dmitry Peskov, ha gettato acqua sulle voci di una malattia grave, segnalando che Putin continuera’ a lavorare dalla sua residenza.

