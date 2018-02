Chiedo scusa, preferisco ricordare il De Andrè delle canzoni

di Giovanni Tagliapietra

Dignitoso, a volte struggente. Ma inesorabilmente fiction, legato a delle regole di mercato ben precise. Per chi è cresciuto a pane e De Andrè, consolandosi e riflettendo grazie alla sua voce, ai suoi testi, alla atmosfera intima, tutta particolare creata dalla sua musica la rivisitazione televisiva della sua storia ha lasciato un groppo in gola e un indefinito senso di incompiuto. E’ il problema dei “film” televisivi legati a personaggi che hanno lasciato il segno. Ognuno li ricorda a modo suo, è legato a quell’episodio realmente vissuto, a quello sguardo, a quella canzone, a quel “frame”, come si dice oggi. C’è un problema di identificazione personale, e l’attore protagonista per quanto si sforzi non darà mai le emozioni che ha saputo dare il personaggio. Fiction come quella appena digerita in tv, prodotto onesto e dignitoso, non rendono la profondità del rapporto che Fabrizio De Andrè ha avuto con una, forse due generazioni. Non c’era Internet, il mercato era cosa ben diversa da quella che è ora, la tv era altra cosa. I dischi, le cassette, i c oncerti quando possibile, avevano valenze diverse da qualunque situazione possibile e commestibile oggi. L’attore che ha interpretato Fabrizio è una sorta di usurpatore, per quanto si sia sforzato di allinearsi all’originale., tutti noi abbiamo quella faccia, quell’espressione stampata nella memoria. Senza enfasi, senza retorica, “Faber” era di casa, era l’amico fragile nel quale rifugiarsi e con il quale compiacersi di certe espressioni e riflessioni in un italiano colto che oggi usano in pochi. Non a caso i momenti migliori della fiction sono stati quelli che proponevano le immagini con un sottofondo delle musiche originali, con la voce inconfondibile del cantautore genovese. Buone le intenzioni dunque, modesti i risultati. Il discorso a questo punto investe la televisione di Stato, la programmazione, la logica delle teste pensanti che propongono o decidono quello che poi l’utente dovrà vedere. Era proprio necessario raccontare, romanzare la vita di De Andrè? C’era qualcosa di particolare nella storia di questo personaggio, qualcosa di fortemente negativo o di altrettanto fortemente positivo? Se si voleva celebrare Fabrizio degnamente – e se lo merita per il valore aggiunto che ha comunque dato con le sue canzoni alla musica e alla cultura italiana – non sarebbe stato meglio dedicargli due serate celebrative che ripercorressero la sua attività intellettuale e musicale attraverso immagini e musica ricavata dalle teche Rai? Magari con una voce narrante e con gli ospiti in studio? I telespettatori avrebbero capito di più, avrebbero ricavato un arricchimento personale e se ne sarebbero andati a dormire con gli occhi arrossati per la commozione. La lezione valga per il futuro. Diverso lo spessore, ma sicuramente formativo per certi versi con il passaggio dalle canzoni all’impegno teatrale, ai testi socialmente importanti, di un personaggio come Giorgio Gaber. Meriterebbe una fiction anche lui. Magari uno special dedicato sarebbe più gradito.

