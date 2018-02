Acqua minerale, siamo Paese Ue che ne beve di più (206 litri a testa, l’anno)

Censis, gusto e salute trainano consumi unisex e a ogni età

Con 206 litri a testa l’anno, siamo il Paese che detiene il primato europeo nel consumi di acqua minerale in bottiglia: 29 litri più dei tedeschi, 84 litri in più dei francesi e 85 litri in più degli spagnoli. Un fenomeno di massa: oggi sono nove italiani su dieci a bere acqua minerale, il 19% in più rispetto a 20 anni fa. E otto italiani su dieci si riconoscono nella categoria di “grandi bevitori”, superando quota mezzo litro al giorno.

E’ quanto emerge dall’indagine Censis, condotta su un campione di duemila intervistati, che delinea un consumo interclassista, dall’operaio al dirigente, unisex e per tutte le età, con grande apprezzamento nelle nuove generazioni dei Millennial e una crescente domanda da parte degli anziani.

L’acqua minerale, nello studio illustrato da Francesco Maietta del Censis, è “un bene irrinunciabile per le famiglie italiane, che trovano in questo consumo, anche in tempi di crisi e neo-sobrietà, una gratificazione quotidiana per il gusto e la percezione di sicurezza e salubrità. Il bere acque minerali fa così parte dello stile italiano del bere e della dieta mediterranea, e questo valore di edonismo responsabile viene riconosciuto anche nel mondo”.

Nel 2016 l’Italia ha esportato 1,3 miliardi di litri, per un valore di 480 milioni di euro. Una performance positiva che colloca l’Italia al secondo posto per quantità e valore, recuperando terreno sulla Francia che è leader europeo del settore. Un business sempre più ad alto valore aggiunto: nel 2016, sottolinea il Censis con Mineracqua, l’Italia ha esportato acqua minerale in quantità pari a poco più del 50% dell’export francese, ma il valore di tale export è pari a circa il 65% della Francia. (ANSA

