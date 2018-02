Elezioni: Salvini annulla confronto Tv con Renzi

Matteo Salvini ha annullato il confronto Tv con Matteo Renzi fissato per martedì prossimo a ‘Porta a Porta’. A dare notizia del faccia a faccia da Bruno Vespa era stato lo stesso Renzi, nel corso di un incontro alla Confcommercio nei giorni scorsi.

Salvini oggi ha ufficializzato la sua agenda della prossima settimana e l’appuntamento in Tv non è contemplato. Dal Pd emerge un certo stupore, anche perchè dopo una prima proposta di Vespa la data di martedì era stata indicata dallo stesso leader della Lega: “Abbiamo fissato due volte e due volte Salvini ha dato buca, noi siamo sempre disponibili ma lui accetta e poi trova sempre una scusa e annulla”, è il commento del Nazareno.

• SALVINI: “TEMPO SCADUTO VENGA IN PIAZZA”

“È troppo tardi”, ha affermato il segretario leghista. “Per anni ho chiesto a Renzi di fare un confronto e lui si è sempre negato”, ha spiegato. “Ora il tempo è scaduto – ha continuato -. Ho altri impegni, la settimana prossima, comizi in Emilia, in Toscana. Non abbandono la gente che viene ai miei comizi per andare in tv con Renzi”. “Se proprio vuole un faccia a faccia”, ha concluso, “lo sfido a venire in piazza con me, a Bologna, dove gli elettori del Pd si sentono traditi e sono pronti a votare in massa la Lega”.

• RENZI: “ASSURDO DIBATTITO SENZA CONFRONTI TV”

“Riepilogo situazione confronti Tv – posta Renzi su Facebook – Salvini non fa confronti con me perché “lui non ha tempo per la TV, deve fare i comizi in piazza”. Di Maio perché io non ho il suo stesso status, non sono alla sua altezza. Berlusconi perché i confronti li fa solo con Vespa e i ricordi del suo passato”.

“Per noi cambia poco: saremo il primo gruppo parlamentare, il primo partito. Ma colpisce l’assurdità di un dibattito politico senza confronti TV. Benvenuti nella campagna elettorale italiana del 2018”.

• REPLICA DI MAIO: “RENZI SOLO AL TELECOMANDO”

“Nemmeno Salvini trova interesse nel confronto con il segretario del Pd. Renzi, un uomo solo al telecomando” replica al segretario dem Luigi Di Maio su Twitter che ‘linka’ la canzone di Laura Pausini, “la solitudine”.

