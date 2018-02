IN PRIMO PIANO/ Esplode la rivolta dei riabilitatori

E’ in corso una verifica retroattiva delle cartelle cliniche dal 2010 dalla quale risulterebbe che il 90 per cento delle prestazioni effettuate è incongrua e/o inappropriata. La Regione minaccia di chiedere indietro i rimborsi alle strutture (la totalità di quelle operanti sul territorio) , si parla di oltre un miliardo di euro. Il sistema rischia di crollare. Il sistema di controllo utilizzato è talmente inaffidabile che è stato completamente modificato nel 2016. Ma per quanto possa risultare incredibile l’aggiornamento non è retroattivo. Servono regole nuove, congrue e applicate in modo omogeneo. Zingaretti ascolterà?

Per la sanita’ laziale non c’e’ pace. Una emergenza dopo l’altra, una grana dopo l’altra. L’ultima riguarda l’universo della riabilitazione ed e’ decisamente grossa. Per fare cassa la Regione sta facendo le bucce alle cartelle cliniche di tutti i centri, di tutti gli ospedali, di tutte le cliniche del Lazio. Poco meno di una cinquantina, in totale, le strutture coinvolte. La verifica, il controllo, partono dal 2010 e si stanno rivelando un autentico massacro. Pare che il novanta per cento delle cartelle si rivelino incongrue, inadeguate. In sostanza quasi tutte. Il che suona sospetto e fa venire dubbi sulla logica dei controlli. Non e’ possibile che tutti o quasi abbiano sbagliato nella compilazione; del resto la maggior parte degli interventi riabilitativi dell’epoca hanno avuto esito positivo, lo testimoniano i pazienti. Dunque c’e’ un grosso problema di metodo, di misura della congruita’ dei controlli, più che delle cartelle. D’altra parte che il metodo e i criteri siano così inaffidabili e tali da falsare inequivocabilmente la realtà è talmente evidente che nel 2016 i riabilitatori sono riusciti a convincere la Regione a cambiare, ad eliminare buona parte delle anomalie e dei grossolani errori di valutazione. Una scelta obbligata e condivisa. Tutto a posto, dunque? Macchè. Per quanto possa risultare incredibile l’aggiornamento non è retroattivo, per quegli anni vale il vecchio sistema, con il risultato che a cartella inadeguata – pardon, incongrua – corrisponde la formale richiesta di restituzione del rimborso assegnato all’epoca. Non è uno scherzo e non sono bruscolini, anzi. Qualcuno ha calcolato che le strutture in questione vengono chiamate a restituire complessivamente una somma che supera il miliardo di euro. E qui scatta il meccanismo perverso: per i centri accreditati più piccoli si tratta di morire, di chiudere, per le strutture più grosse un colpo tanto forte da tramortire. Quale azienda può sopravvivere sentendosi chiedere indietro quindici, venti milioni di euro? L’operazione degli Zingaretti-boys non è affatto trasparente, ma tremendamente efficace. Intanto la Giunta uscente può pavoneggiarsi mostrando agli elettori che sotto la sua amministrazione “finalmente” si mettono le cose in ordine e si risana il bilancio, nella logica della uscita dal commissariamento. E poi si possono aprire trattative con le singole aziende, tutte più o meno con dei forti crediti nei confronti della Regione: rinunciando al credito si può negoziare la sanzione per le cartelle incongrue. Più chiaro di così. Ma per una volta i riabilitatori si sono mossi tutti insieme, le tre società scientifiche del settore Simfer, Sirn e il Collegio degli universitari di Medicina fisica e riabilitazione hanno fatto fronte comune e sono scesi in campo per bloccare la manovra. “Così la Regione ci manda a casa”,dicono, la mossa della Regione porterà al collasso le strutture. E contestano l’uso delle vecchie regole per i controlli delle cartelle. I revisori non tengono in alcun conto la qualità del percorso riabilitativo del paziente mentre vengono contestate inadempienze formali e prive di ogni riferimento scientifico, per loro – denunciano i riabilitatori – non ha alcuna importanza cosa si fa durante il ricovero ma solo quanti minuti di terapia si fanno. Ancora, i comportamenti valutativi sono fortemente omogenei, non rispettano regole valide per tutti e per ogni circostanza. Insomma, nulla va come dovrebbe e nessuno sembra in grado di contrastare questi comportamenti inutilmente sanzionatori. Siamo nella parte finale della campagna elettorale e i candidati giocano solo sui grandi temi e sugli slogan per una sanità migliore. Ma non provano nemmeno a scavare sotto la superficie e la denuncia dei riabilitatori, se non opportunamente veicolata, resta argomento da addetti ai lavori. Come se la questione non potesse avere gravissime ripercussioni sugli utenti

