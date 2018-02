SONDAGGIO INDEX, ZINGARETTI AL 44% + 19 DA PARISI + 24 DALLA LOMBARDI

Nicola Zingaretti al 44%, a + 19 da Parisi. Lombardi solo terza, staccata di 24 punti percentuali. Sono i numeri del sondaggio di Index Research diffusi ieri sera nel corso della trasmissione televisiva Piazza Pulita. La seconda rilevazione con tutti i candidati in campo per le elezioni regionali nel Lazio conferma Zingaretti come il candidato che attrae più consensi tra i cittadini del Lazio. Secondo il nuovo sondaggio, il vantaggio di Zingaretti sui contendenti per la presidenza della Regione si fa ancora più consistente. Il presidente uscente è stimato infatti al 44% delle preferenze, mentre Stefano Parisi viene accreditato del 25%. Terza Roberta Lombardi, con il 20% delle intenzioni di voto. Per Sergio Pirozzi l’8% dei consensi. A un mese dal voto, nuove conferme sulla credibilità della proposta di Nicola Zingaretti.E’ quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa del Comitato Zingaretti.

