Il mondo della birra a Rimini, settore da 6 miliardi di euro

È un mercato sempre più in espansione quello delle specialità birrarie e delle birre artigianali, un settore che in Italia vale, nel suo complesso, tra craft e industrial beer, intorno ai 6 miliardi di euro, con un aumento dei microbirrifici, dai 113 del 2008 ai 718 del 2017. A questo comparto in forte sviluppo, Ieg (Italian Exhibition Group) alla Fiera di Rimini dedica due manifestazioni parallele dal 17 al 20 febbraio.

‘Beer Attraction’, alla quarta edizione, è diventato in pochi anni l’appuntamento business di riferimento per il settore: in esposizione specialità birrarie italiane ed estere abbinate alle eccellenze alimentari grazie alla sezione Food Attraction.

Partner della manifestazione sono Unionbirrai e Fic-Federazione Italiana Cuochi. L’edizione 2018 vede poi il debutto di BBTech Expo, fiera dedicata a tecnologie, attrezzature e accessori per la produzione e il confezionamento di birre e bevande. In esposizione le ultime innovazioni in termini di processing, packaging e fine linea.

Accanto alle 505 aziende espositrici – 398 di Beer Attraction e 107 di BBTech Expo – le manifestazioni saranno arricchite da un palinsesto di eventi ed iniziative per la valorizzazione delle innovazioni, del business internazionale e della formazione. Fiore all’occhiello sarà il Premio Birra dell’Anno, alla 13/a edizione, concorso nazionale che decreta ogni anno il miglior birrificio italiano. I 279 birrifici partecipanti per 1.650 birre in concorso (+20% rispetto al 2017) saranno valutati da una giuria internazionale, composta da 85 esperti degustatori provenienti da tutto il mondo. La sezione Food Attraction ospiterà invece per il secondo anno i Campionati della Cucina Italiana, organizzati dalla Federazione Italiana Cuochi, che porterà a Rimini oltre 1500 professionisti e più di 500 cuochi in gara. Fra le novità, il Gran Premio della Cucina Mediterranea, un contest che vedrà affrontarsi le squadre di tre Paesi esteri (Cipro, Spagna e Slovenia) nell’elaborazione di menu a base di ingredienti tipici della dieta mediterranea.

