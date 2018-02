Lazio. 173 milioni per l’adeguamento sismico di 4 ospedali

In arrivo nel Lazio 173 milioni di euro per finanziare interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di quattro ospedali: l’Ospedale Grassi di Ostia, il San Camillo de Lellis di Rieti, l’Ospedale dei Castelli ad Ariccia (RM) e il presidio ospedaliero di Sora, in provincia di Frosinone.

Il ministero della Salute ha infatti comunicato alla Regione che il Decreto Ministeriale del 25 gennaio 2018 per finanziare interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia di quattro ospedali del Lazio ha ricevuto il via libera definitivo dalla Corte dei Conti, dove è in registrazione.

Nel dettaglio gli interventi prevedono:

l’adeguamento e messa a norma dell’Ospedale Grassi di Ostia, per un importo di oltre 55 milioni di euro;

l’adeguamento sismico e messa a norma dell’ospedale San Camillo de Lellis di Rieti, per un importo di 76 milioni e 521mila euro;

il completamento del nuovo Ospedale dei Castelli ad Ariccia per 24 milioni;

opere di ristrutturazione adeguamento sismico e messa a norma del presidio ospedaliero di Sora per un valore di oltre 17 milioni.

