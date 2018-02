LIBANO: VICE PREMIER, TENSIONE ALTA MA VOGLIAMO EVITARE CONFLITTI

«La situazione in Libano vede molte guerre e conflitti intorno al Paese e questo comporta un grande problema socio economico». Lo ha detto il vice premier e ministro della Sanità libanese Ghassan Hasbani in un’intervista a Rainews24. Ammettendo le difficoltà con Israele e le tensioni interne, «per esempio Hezbollah che potenzialmente partecipa a ogni conflitto presente e futuro», Hasbani ha però ribadito che il «Libano e la maggior parte dei libanesi insieme hanno deciso di rimanere fuori da questi conflitti regionali». Il vice premier libanese ha poi detto che «il Libano contemporaneamente ospita circa un milione e mezzo di profughi siriani che rappresenta in percentualmente la più alta concentrazione di rifugiati nel mondo perché la nostra popolazione e circa quattro milioni e i profughi rappresentano il 40% della popolazione oggi». Hasbani ha però sottolineato che allo stesso tempo «abbiamo delle grandi opportunità economiche e finanziare in Libano, che è uno dei più stabili nella regione». Il vice premier ha ricordato che «siamo coinvolti in una fase di esplorazione per la ricerca del gas nei mari libanesi e molte compagnie energetiche hanno dimostrato grande interesse a proposito. L’esplorazione e la ricerca di gas è un diritto del Libano poiché i giacimenti sono nei suoi confini e nelle sue acque di competenza». Un appello viene poi rivolto alla comunità internazionale perché svolga un ruolo di «mediazione con Israele. Il Libano è aperto a qualsiasi discussione purché sia nel segno della logica e della legge».

