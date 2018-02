Malattie infettive. Collaborazione Coni-Spallanzani per tutelare la squadra olimpica italiana in Corea del Sud

Valutare i rischi di infezioni, pianificare interventi per prevenirli, gestire eventuali situazioni di rischio.Sono questi gli obiettivi di un protocollo di collaborazione siglato tra il Coni, attraverso l’Istituto di Medicina e Scienza della Sport, e l’Inmi “L. Spallanzani” che punta a proteggere gli atleti italiani che partecipano ai Giochi olimpici invernali di Pyeongchang.

Non è la prima volta che Coni e Inmi collaborano su questo fronte: per esempio il modello che Coni e Immi hanno sviluppato per le passate Olimpiadi di Rio 2016 è in perfetta linea con le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e del Centro Europeo per il controllo delle malattie: monitoraggio anche dopo il ritorno degli atleti, un percorso individualizzato, la pianificazione di controlli ambulatoriali tempestivi e prestazioni di diagnosi e cura eventualmente necessari, la consulenza specialistica h24 attraverso un servizio di teleconsulto dedicato.

