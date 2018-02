Nel quadrante Est della capitale il 70% delle famiglie con un disabile è monoreddito

Nel quadrante Est di Roma, il 70% le famiglie con un disabile in casa (adulto o minore) vivono con un solo reddito, riuscendo quindi a stento a superare la soglia di povertà.

L’allarme arriva dalla Cooperativa Sociale Nuova Sair che ha condotto un’indagine su un campione di 500 pazienti che si sono rivolti al presidio di Riabilitazione per disabili di via Dionisio a Roma (Zona Tor Bella Monaca).

L’indagine ha mostrato inoltre che il 30% dei nuclei familiari dei pazienti afferenti alla struttura sia monoparentali mentre il 30% dei pazienti ha genitori over 65.

Per quanto riguarda invece i minori con disabilità, nel 25% dei casi è stato necessario l’intervento delle autorità giudiziarie per garantirne la tutela, e di questi casi oltre il 50% è stato preso in carico dai servizi sociali. Un altro dato evidenzia invece come i minori assistiti a domicilio siano per il 44% stranieri.

“Il quadrante di Roma-Est è uno dei più popolosi di Roma e, purtroppo, anche uno di quelli che soffre di più dal punto di vista sociale. In questi quartieri l’indice di Disagio Sociale (IDS) è tra i più alti della Capitale e il reddito medio presenta invece le cifre più basse”, ha detto Armando Cancelli, direttore sanitario del presidio di via Dionisio. “Un intervento, quindi, che non tenga conto di questo dato è ad alto rischio di fallimento. È proprio per questo che la Nuova Sair si è strutturata in modo tale da garantire, insieme a tutta la rete territoriale, una presa in carico globale della persona con disabilità, condividendone anche la realtà e il contesto in cui vive”.

Ti potrebbero interessare anche: