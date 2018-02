PARISI, PROCURA HA COPERTO SISTEMA POTERE ZINGARETTI

«Il problema è la sinistra e il sistema del Pd fatto da Zingaretti e Bettini che ha tenuto sotto scacco Roma e il Lazio per vent’anni con interessi chiari, espliciti e coperti dalla Procura. Vergogna!». Lo ha dichiarato Stefano Parisi, candidato presidente della Regione Lazio per il centrodestra durante l’evento di Energie per l’Italia a Roma. «Oggi dobbiamo cambiare pagina per non mettere in piedi un altro sistema di potere, ma guardando ai cittadini e ai loro problemi. Il nostro compito sarà quello di intercettare la rabbia della gente che oggi si rifugia nei 5Stelle» ha aggiunto. Parlando poi del ministro dello Sviluppo Economico Carlo Calenda e del presidente della Regione uscente, Nicola Zingaretti, Parisi ha detto: «Giocano contro Roma soltanto per fare propaganda. Approfittano della campagna elettorale per dire della balle e mettere all’angolo la Raggi. Chiudere un tavolo aperto per la Città di Roma durante la campagna elettorale significa strumentalizzare i rapporti tra governo e regione a danno del comune e dei cittadini. Se ci sono i soldi vanno spesi – ha affermato il candidato governatore del centrodestra – altrimenti manca completamente il rispetto istituzionale che un ministro della Repubblica dovrebbe avere a cuore». «Zingaretti e Calenda giocano contro Roma soltanto per fare propaganda. Approfittano della campagna elettorale per dire della balle e mettere all’angolo la Raggi. Questo atteggiamento è profondamente sbagliato e spiana la strada ai 5Stelle. Bisogna togliere ogni alibi al sindaco di Roma, darle i soldi e i poteri necessari», ha continuato Parisi. «Quando ho fatto riferimento alla protezione della procura nei confronti della sinistra mi riferivo alle vicende delle testimonianze di Mafia Capitale. Quelle indagini si sono fermate. C’è un sistema di potere che ha coinvolto persino il suo capo di gabinetto ed anche l’indagine non è proceduta», ha poi detto a margine dell’evento. Nel suo intervento durante l’evento di Energie per l’Italia a Roma, ha anche esortato a «cambiare pagina per non mettere in piedi un altro sistema di potere, ma guardando ai cittadini e ai loro problemi. Il nostro compito sarà quello di intercettare la rabbia della gente che oggi si rifugia nei 5Stelle».

Ti potrebbero interessare anche: