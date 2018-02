RISCHIO FAKE NEL PIATTO, 1 PRODOTTO SU 4 SENZA ORIGINE

Non solo notizie false, anche gli alimenti possono essere ‘fakè per la mancanza dell’obbligo di indicare l’origine degli ingredienti nell’etichetta. Dai salumi, ai succhi di frutta, dai sott’oli alle insalate in busta, dalle marmellate fino al latte in polvere per l’infanzia un prodotto su quattro non riporta la provenienza. E spesso viene sfruttata l’italianità a sproposito, con il tricolore usato come specchietto per le allodole. È l’allarme lanciato da Coldiretti che insieme a Campagna Amica promuove la petizione #stopcibofalso contro gli inganni del falso Made in Italy. La mobilitazione popolare, che si può sottoscrivere online sui siti delle sue associazioni, chiede all’Europa di fermare il cibo falso, tutelare l’agricoltura e l’economia italiana, proteggere la salute. Nonostante i passi in avanti, infatti, permangono ancora ampie zone d’ombra e ogni giorno rischiano di finire nel piatto alimenti di bassa qualità e di origine incerta: dal caso del latte in polvere alla salmonella alla carne di cavallo spacciata per vitello nei ragù, dai prosciutti ottenuti da maiali olandesi alimentati con mangimi alla diossina fino al succo di arance brasiliane trattate con il carbendazim, un pesticida vietato in Europa. La raccolta di firme ha dunque l’obiettivo di estendere a livello europeo l’obbligo di indicare l’origine in etichetta a tutti gli alimenti dopo che l’Italia, affiancata da Francia, Portogallo, Grecia, Finlandia, Lituania e Romania, ha già adottato decreti nazionali per disciplinarlo in alcuni prodotti come latte e derivati, grano nella pasta e riso. Lo stesso Ministro delle politiche agricole, Maurizio Martina, nei giorni scorsi, presentando l’avvio delle nuove etichette di pasta e riso con origine della materia prima, ha ribadito l’impegno per una normativa europea più forte. «Vogliamo massima informazione trasparente ai cittadini – ha detto il ministro – per questo lavoriamo per migliorare la bozza di regolamento europeo a partire dall’obbligo di indicare l’origine». L’indicazione di origine in etichetta, sottolinea Coldiretti, permette anche di contrastare quelle imitazioni che ogni anno «sottraggono 60 miliardi di euro all’economia dell’Italia, di rafforzare la lotta alle agro-mafie e di difendersi dalle grandi multinazionali del cibo che hanno interesse ad occultare l’origine delle materie prime». L’associazione lancia poi un allarme inganni anche sul tricolore che viene usato come specchietto per le allodole sulle confezioni, considerato che quasi due terzi degli italiani sono disponibili a pagare almeno fino al 20% in più pur di garantirsi l’italianità del prodotto. Per Coldiretti «in ben il 25% dei prodotti sugli scaffali c’è un evidente richiamo all’italianità che spesso viene sfruttata a sproposito, come dimostrano i recenti interventi dell’Antitrust e della Magistratura». L’associazione ricorda che nei suoi ultimi interventi l’Autorità Garante della concorrenza ha contestato la presenza della bandiera italiana su prodotti apparentemente tricolori ma provenienti da Turchia, Marocco ed Egitto. «Occorre vigilare affinché la normativa comunitaria risponda realmente agli interessi dei consumatori e non alle pressioni esercitate dalle lobby del falso Made in Italy – afferma il presidente di Coldiretti, Roberto Moncalvo -. Va difeso il primato italiano nella qualità e nella sicurezza alimentare conquistato grazie all’impegno degli agricoltori e ad una attività di controllo senza uguali».

