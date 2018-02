Sprint del centrodestra, al Senato è già maggioranza

Il centrodestra potrebbe avere la vittoria in tasca. Se alle elezioni del 5 marzo conquisterà effettivamente tutti i collegi uninominali in cui al momento appare in vantaggio (anche solo di un punto) avrebbe già la maggioranza al Senato, con 162 seggi, e la sfiorerebbe alla Camera, dove prenderebbe 312 seggi. Gliene basterebbero solo quattro in più per tagliare il traguardo dei 316. Ma a quel punto trovare un piccolo drappello di “responsabili” non sarebbe certo impossibile. Senza contare gli eventuali eletti all’estero della coalizione (non calcolati nei sondaggi così come il collegio della Val D’Aosta), anche se nella precedente legislatura il Popolo della Libertà ne elesse solo uno. È il quadro che emerge dalla nuova simulazione elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza Politica all’università di Bologna, in base alle ultime stime sulle intenzioni di voto, secondo i criteri già citati sopra. Rispetto a quella pubblicata da Repubblica ai primi di febbraio Berlusconi e i suoi alleati crescono ancora.

