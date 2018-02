CONSIP: DOMANI AL CSM PROCESSO AI PM WOODCOCK E CARRANO

Sono due dei pm titolari dell’inchiesta che ha coinvolto Roberto de Luca, figlio del governatore della Campania, e che ora sta infiammando la polemica politica. Ma domani i sostituti procuratori Henry John Woodcock e Celestina Carrano finiranno davanti alla Sezione disciplinare del Csm per il comportamento tenuto in un’ altra delicata indagine. È quella su Consip, il cui filone principale è stato trasferito a Roma e che vede tra gli indagati Tiziano Renzi, padre del segretario del Pd, il ministro dello Sport Luca Lotti e l’ex comandante generale dei carabinieri Tullio Del Sette. Davanti al Csm i due pm devono rispondere dell’accusa di avere commesso con «inescusabile negligenza» una «grave violazione» dei diritti di difesa di uno degli indagati, l’ex consigliere di Palazzo Chigi Filippo Vannoni. A carico di Woodcock, che sarà difeso dall’ex procuratore di Torino Marcello Maddalena, c’è anche un’altra contestazione: aver tenuto «un comportamento gravemente scorretto», sia nei confronti del procuratore di Napoli, sia nei confronti dei pm della capitale per alcune dichiarazioni sull’inchiesta Consip riportate da un quotidiano. La procura generale della Cassazione, che sostiene l’accusa, contesta ai sostituti napoletani di aver «omesso l’immediata iscrizione» di Vannoni nel registro degli indagati, così come avevano fatto invece il 21 dicembre 2016 per Lotti, Del Sette e il comandante della Legione Toscana dei carabinieri Emanuele Saltamacchia. Tutti loro, Vannoni compreso, erano stati chiamati in causa il giorno prima dall’allora amministratore della Consip Luigi Marroni come fonti della notizia riservata che c’era un’inchiesta in corso. Eppure il consigliere di Palazzo Chigi, all’indomani delle dichiarazioni di Marroni, venne sentito «come persona informata sui fatti, in assenza di difensore e con modalità tali da essere lamentate come non rispettose della sua dignità dallo stesso Vannoni», quando sette mesi dopo venne interrogato dai pm romani. L’accusa che riguarda il solo Woodcock si riferisce ad un articolo pubblicato l’anno scorso da Repubblica nel quale si riportavano frasi virgolettate che il pm avrebbe pronunciato parlando con alcuni colleghi. Erano giorni di polemiche accese, dopo la notizia che il capitano del Noe Gianpaolo Scafarto era indagato per falso a Roma per aver attribuito ad Alfredo Romeo, l’imprenditore al centro dell’inchiesta, un’affermazione su un incontro con Tiziano Renzi in realtà pronunciata da Italo Bocchino. Il quotidiano attribuì a Woodcock l’opinione che quel falso doveva essere il frutto di un errore perchè altrimenti solo un pazzo avrebbe potuto danneggiare così il proprio lavoro. La procura generale della Cassazione contesta al pm di non aver rispettato l’invito a mantenere un assoluto riserbo con gli organi di informazione che gli era stato rivolto dall’allora procuratore reggente di Napoli Nunzio Fragliasso (che potrebbe essere chiamato a testimoniare davanti alla Sezione disciplinare), e di aver con quelle affermazioni pubblicamente «contraddetto e svalutato l’impostazione dei magistrati della capitale».

