FOCUS/ MELONI, CAV-SALVINI ASSENTI? GIUDICHERANNO ITALIANI

Berlusconi e Salvini assenti alla manifestazione anti-inciucio organizzata da Fratelli d’Italia a Roma? «Giudicheranno gli italiani». La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, non fa sconti a nessuno e oggi dal palco di una sala del cinema Adriano gremita, in occasione della manifestazione «Noi non tradiamo. Contro inciuci e cambi di casacca», a Roma, non le manda dire, a partire dai suoi alleati. «Non so perchè Salvini e Berlusconi abbiano scelto di non partecipare, mi lascia perplessa questa assenza. Questa manifestazione è dannosa se vuoi fare l’inciucio..», dice al Cav, sollecitandolo nuovamente, tra l’altro, ad esprimere quale sia il candidato premier per Forza Italia. Parole forti Meloni le riserva anche all’attuale premier, bocciando un ipotetico Gentiloni-bis, che «per prima cosa farebbe la legge sullo ius soli». «Mi vergogno di un presidente del Consiglio che va dal capo dello Stato di una nazione straniera a dirgli come voteranno gli italiani. Anche perchè la Merkel non fa gli interessi degli italiani né degli europei ma dei tedeschi e sei lei dice a Gentiloni ‘quanto sei bravò vuol dire che lui non fa il suo dovere, non difende gli italiani. Ma tanto la democrazia arriva», tuona dal palco. Al ministro dell’Interno Marco Minniti, che nei giorni scorsi ipotizzava un governo di unità nazionale, chiarisce invece che «se una forza politica che arriva terza esprime il premier, è un colpo di Stato». Alla manifestazione, oltre a molti simpatizzanti, prendono parte tutti i candidati di FdI, il coordinatore nazionale del partito, Guido Crosetto, il capogruppo alla Camera, Fabio Rampelli, Daniela Santanchè e Ignazio La Russa. E prendono la parola diversi giovani esponenti di FdI, sindaci e amministratori locali e dieci ‘patriotì provenienti da terzo Settore, scuola, volontariato, agricoltura, area del cratere, mezzogiorno, forze armate, lotta al sistema bancario. Al termine tutti, sotto la pioggia battente, sono andati all’Altare della Patria per deporre una corona d’alloro alla memoria delle vittime delle Foibe e per suggellare il patto «Io non tradisco», siglato tra elettori e candidati di FdI. Documento nel quale questi ultimi, tra le altre cose, dichiarano di non essere disponibili «ad accordi di alcun genere, in spregio al voto del 4 marzo 2018» di «non partecipare »a patti di governo che tradiscano il programma condiviso con gli alleati del centrodestra italiano. Sul mio onore, dichiaro – conclude il documento – che sarò sempre e prima di tutto un patriota al servizio dei miei fratelli«.

Ti potrebbero interessare anche: