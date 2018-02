I peones in politica sono tutti uguali. I grillini non fanno differenza

Adesso e’ chiaro. I peones in politica sono tutti eguali, i grillini non fanno differenza. La campagna elettorale ha squarciato il velo, regalando all’opinione pubblica italiana una immagine più realistica della truppa a cinque stelle. E la stampa ci ha inzuppato, con evidente autocompiacimento. Chi fa la morale agli altri, chi si propone come esempio deve essere integerrimo e trasparente fino in fondo, per non rischiare la gogna. Che e’ quel che sta accadendo in questi giorni ai grillini. L’Italia nel migliore dei casi ride di loro, nel peggiore..li sotterra. Ci mancavano le foto ose’ della parlamentare grillina gia’sotto tiro per non aver devoluto parte della indennità e come previsto dal contratto. Intendiamoci. I “compagni che sbagliano” del Movimento non hanno commesso reati. Solo non hanno mantenuto le promesse. La vita della politica è complessa, faticosa e costosa. Ricca di soddisfazioni e ben retribuita. I leaders hanno visibilità, soddisfazioni e ..altro, i peones una vita dorata all’interno del Palazzo ( vivere a Montecitorio e a Palazzo Madama è decisamente un bel vivere, tanti benefits e tutto pagato), fuori una vita spesso complicata. Nel vecchio Pc i parlamentari davano una quota al partito, ma erano poi garantiti in tutto, i grillini sono degli autentici neofiti della politica, molti di loro – come dice Berlusconi – non hanno mai nemmeno lavorato o studiato. Insomma è difficile rinunciare alla seduzione dello status di parlamentare e agli agi che questo comporta. Bastava non dichiararsi “diversi” per passarla liscia in questa occasione, e invece c’è tutto, i grillini non sono primi della classe, hanno pasticci, piccole miserie, amori, abbandoni e così via. Peccato, qualcuno si era illuso.

