L’ALIMENTARE È LA PRINCIPALE VOCE DEL BUDGET DELLE VACANZE

Tra pasti ed acquisti di tipicità enogastronomiche, oltre che cibo di strada, l’alimentare è la principale voce del budget delle vacanze. Ha superato quella dell’alloggio e complessivamente si stima che, tra consumi nella ristorazione (14 miliardi) e acquisti di prodotti alimentari nei negozi e nei mercati (12 miliardi), raggiunga circa 26 miliardi di euro, su un totale di 75 miliardi del fatturato turistico complessivo. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti in occasione dell’apertura della Bit, la Borsa internazionale del turismo del 2018, proclamato l’Anno del cibo italiano nel mondo. Circa un terzo della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia, precisa lo studio, è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismo, e assaggi di specialità enogastronomiche. Una tendenza che assegna all’Italia la leadership nel turismo enogastronomico grazie a quasi 60mila aziende agricole biologiche,2 93 specialità Dop/Igp registrate a livello comunitario, 523 vini Docg, Doc e Igt e 5047 prodotti tradizionali. Un tesoro custodito anche nelle aziende agrituristiche che, sottolinea Coldiretti, hanno superato la storica soglia di 13 milioni di presenze nel 2017. La buona tavola sembra una motivazione a viaggi brevi e break fuori stagione, pianificati ad hoc per degustare tartufi o ciliegie, ad esempio, e vivere la vendemmia. Caratterizzano maggiormente le vacanze brevi (11,3%, contro 2,5% delle lunghe) e sono concentrati nel periodo autunnale (13,4%), rileva l’istat nel Rapporto Viaggi e Vacanze, i tour per trattamenti benessere, shopping, volontariato, hobby, giri enogastronomici. «L’offerta enogastronomica rappresenta – conclude la Coldiretti – ormai una primaria motivazione di viaggio in Italia, con quasi uno straniero su quattro (23%) che riconosce nell’Italia il Paese della buona cucina, il 16% ai monumenti a pari merito con la moda, il 15% della pittura/scultura e il 7% del design e il 5% della musica e del teatro», secondo una ricerca Ipsos per Enit. Inoltre il 59% dei turisti stranieri continua a comprare prodotti italiani una volta rientrato in patria, una tendenza – precisa Coldiretti – che riguarda il 25,9% dei visitatori francesi, il 22,5% di quelli tedeschi e il 16,9% di quelli del Regno Unito secondo una ricerca Bit/Bocconi. Mentre il 36% degli italiani in vacanza acquista prodotti alimentari tipici come souvenir, secondo l’indagine Coldiretti/Ixè

