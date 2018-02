Torino, prof colpisce studente con una bottiglia: denunciato dal papà

Un professore di educazione fisica di una scuola media torinese è stato denunciato dal padre di uno studente. L’insegnante è accusato di aver colpito il ragazzino, che disturbava la lezione, con una bottiglia contenente del ghiaccio. Il genitore ha accompagnato al pronto soccorso il figlio, a cui è stata riscontrata una frattura del quinto metacarpo della mano destra. Sull’episodio indagano i carabinieri.

«Qualunque sia stato il comportamento di mio figlio non si reagisce così». Così il padre dell’allievo che sarebbe stato picchiato, e mandato in ospedale, da un insegnante in una scuola media di Torino. «Mio figlio – racconta – mi ha chiamato dicendo che lo stavano picchiando: ho pensavo fossero dei compagni ma arrivato a scuola ho capito che si trattava del professore. Non si fa così, i bambini non si toccano, ora mio figlio ha il braccio ingessato. Dopo aver parlato con la preside della scuola ho denunciato il docente».

Ti potrebbero interessare anche: